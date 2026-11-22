Rooftop Solar Rules India: बढ़ती बिजली दरों और महंगाई के बीच आजकल बड़ी संख्या में लोग अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आम लोगों के मन में अक्सर यह धारणा रहती है कि सोलर पैनल लगवा लेने के बाद उनका बिजली का बिल हमेशा के लिए बिल्कुल शून्य हो जाएगा। लेकिन हकीकत इससे थोड़ी अलग होती है और यह कई तकनीकी और सरकारी नियमों पर निर्भर करती है।





अगर आप सोलर सिस्टम लगवाने की सोच रहे हैं या पहले ही लगवा चुके हैं, तो बिजली बिल के गणित और नेट मीटरिंग जैसी व्यवस्थाओं को समझना बेहद जरूरी है। आइए इस लेख में जानते हैं कि सोलर पैनल लगने के बाद बिल कैसे बनता है।