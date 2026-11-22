Rooftop Solar Rules India: बढ़ती बिजली दरों और महंगाई के बीच आजकल बड़ी संख्या में लोग अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आम लोगों के मन में अक्सर यह धारणा रहती है कि सोलर पैनल लगवा लेने के बाद उनका बिजली का बिल हमेशा के लिए बिल्कुल शून्य हो जाएगा। लेकिन हकीकत इससे थोड़ी अलग होती है और यह कई तकनीकी और सरकारी नियमों पर निर्भर करती है।
अगर आप सोलर सिस्टम लगवाने की सोच रहे हैं या पहले ही लगवा चुके हैं, तो बिजली बिल के गणित और नेट मीटरिंग जैसी व्यवस्थाओं को समझना बेहद जरूरी है। आइए इस लेख में जानते हैं कि सोलर पैनल लगने के बाद बिल कैसे बनता है।
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बिजली बिल जीरो कब होता?
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बिजली बिल जीरो कब होता?
- जब सोलर सिस्टम घर की जरूरत से ज्यादा बिजली बनाता है और अतिरिक्त बिजली ग्रिड को जाती है, तो नेट मीटरिंग से बिल कम या शून्य हो सकता है।
- हालांकि, यह स्थिति मौसम, दिन के उजाले और आपके घर की कुल बिजली खपत पर निर्भर करती है।
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फिक्स्ड चार्ज क्यों लगता है?
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फिक्स्ड चार्ज क्यों लगता है?
- कई राज्यों और बिजली कंपनियों के नियमों के तहत बिजली की खपत शून्य होने पर भी मीटर का फिक्स्ड चार्ज या डिमांड चार्ज तो अनिवार्य रुप से देना होता है।
- इन तय शुल्कों या सरकारी करों के जुड़ने से आपका कुल बिल पूरी तरह जीरो होने के बजाय थोड़ा बहुत आ सकता है।
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नेट मीटरिंग का क्या नियम?
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नेट मीटरिंग का क्या नियम?
- नेट मीटरिंग व्यवस्था में ग्रिड को भेजी गई अतिरिक्त बिजली और ग्रिड से ली गई बिजली का हिसाब रखा जाता है।
- यदि आप ग्रिड को ज्यादा बिजली भेजते हैं, तो उसका क्रेडिट अगले बिल में एडजस्ट हो जाता है।
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क्या सावधानी रखनी चाहिए?
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क्या सावधानी रखनी चाहिए?
- घर की कुल जरूरत और लोड के हिसाब से ही सही क्षमता का सोलर पैनल चुनना चाहिए।
- पैनलों पर धूल जमने से बिजली उत्पादन घट सकता है, इसलिए इनकी नियमित सफाई करते रहें।