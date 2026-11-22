How To Check Vehicle Challan Online?: सड़क पर चलते हुए कई बार अनजाने में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हो जाता है और सीसीटीवी कैमरे या ट्रैफिक पुलिस के जरिए आपकी गाड़ी का ई-चालान कट जाता है। कई वाहन मालिकों को समय पर इसका मैसेज नहीं मिल पाता, जिससे बकाया जुर्माना जमा होने में देरी हो जाती है। समय पर चालान की जांच न करने पर आगे चलकर आरटीओ से जुड़े कामों या कानूनी प्रक्रिया में दिक्कत आ सकती है।
अच्छी बात यह है कि अब आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे ही गाड़ी के चालान की स्थिति देख सकते हैं। आइए इस लेख में समझते हैं कि पेंडिंग चालान कैसे चेक किया जाता है।
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(प्रतीकात्मक तस्वीर)
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ऑनलाइन चालान कैसे चेक करें?
- आधिकारिक ई-चालान पोर्टल या परिवहन वेबसाइट (https://echallan.parivahan.gov.in/index/challan-status) पर जाकर चालान स्टेटस का विकल्प चुनें।
- वहां चालान नंबर, गाड़ी नंबर या चेसिस नंबर और कैप्चा भरकर क्लिक करते ही आपके वाहन पर कटे चालान की जानकारी सामने आ जाएगी।
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किन एप्स से मिलती जानकारी?
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किन एप्स से मिलती जानकारी?
- आप आधिकारिक परिवहन या ट्रैफिक से जुड़ी सेवाओं के माध्यम से भी चालान की स्थिति देख सकते हैं।
- मोबाइल में गाड़ी का नंबर डालते ही चालान की तारीख, उल्लंघन का कारण और जुर्माने की रकम स्क्रीन पर दिख जाती है।
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ट्रैफिक नियम
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चालान पेंडिंग रहने से क्या नुकसान?
- बकाया चालान लंबे समय तक न भरने पर कानूनी नोटिस आ सकता है या मामला कोर्ट तक पहुंच सकता है।
- इसके अलावा वाहन से जुड़े कई दस्तावेजी कामों या फिटनेस व ट्रांसफर प्रक्रिया में भी अड़चन आ सकती है।
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चालान भरते समय क्या रखें ध्यान?
- भुगतान करने से पहले चालान की तारीख, गाड़ी नंबर और उल्लंघन की वजह ध्यान से जांच लें।
- भुगतान हमेशा आधिकारिक सरकारी माध्यम से ही करें और रसीद की कॉपी भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।