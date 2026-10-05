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काम की बात: नया पेंट कराने के बाद भी कमरे से नहीं जा रही बदबू? सिर्फ खिड़की खोलना काफी नहीं

Mon, 05 Oct 2026 11:37 AM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Mon, 05 Oct 2026 11:37 AM IST
सार

Paint Smell: घर में नया पेंट कराने के बाद कई दिनों तक कमरे में तेज गंध बनी रह सकती है। सिर्फ खिड़की खोल देने से हर बार यह गंध जल्दी खत्म नहीं होती। पेंट सूखने के बाद भी उसमें मौजूद कुछ पदार्थ हवा में मिलते रहते हैं। ऐसे में कमरे की हवा का सही तरीके से बाहर निकलना और कुछ जरूरी सावधानियां रखना मददगार हो सकता है।
 

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Why Does Paint Smell Stay in the Room After Painting
घर में नया पेंट कराया है तो इस बात का रखें ध्यान - फोटो : एआई

घर में नया पेंट कराने के बाद कमरा देखने में तो एकदम नया और साफ लगने लगता है, लेकिन कई बार वहां से तेज गंध नहीं जाती। लोग अक्सर इसे दूर करने के लिए खिड़की और दरवाजे खोल देते हैं। इससे हवा आने-जाने लगती है, लेकिन सिर्फ इतना करने से हर बार पेंट की गंध जल्दी खत्म नहीं होती। इसकी वजह पेंट में मौजूद कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, जो पेंट सूखने के बाद भी कुछ समय तक हवा में मिलते रहते हैं।

Why Does Paint Smell Stay in the Room After Painting
घर में नया पेंट कराया है तो इस बात का रखें ध्यान - फोटो : istock

पेंट सूख गया, फिर भी गंध क्यों?
पेंट के सूखने का मतलब यह नहीं है कि उसकी गंध तुरंत खत्म हो जाएगी। पेंट में इस्तेमाल होने वाले कुछ रसायन हवा में धीरे-धीरे निकलते रहते हैं। इसी वजह से कमरे में पेंट की खास गंध महसूस हो सकती है। बंद कमरे में यह गंध ज्यादा देर तक बनी रह सकती है, खासकर तब जब कमरे में हवा का आना-जाना कम हो।

Why Does Paint Smell Stay in the Room After Painting
घर में नया पेंट कराया है तो इस बात का रखें ध्यान - फोटो : AI

सिर्फ खिड़की खोलने से काम क्यों नहीं बनता?
खिड़की खोलना जरूर मदद करता है, लेकिन अगर कमरे में हवा का सही फ्लो नहीं है तो गंध अंदर ही बनी रह सकती है। बेहतर है कि कमरे की खिड़की के साथ दरवाजा भी कुछ समय के लिए खुला रखा जाए, ताकि अंदर की हवा बाहर निकल सके और ताजी हवा अंदर आ सके।
अगर घर में पंखा है तो उसे इस तरह चलाया जा सकता है कि कमरे की हवा बाहर की तरफ जाए। हालांकि पेंट की गंध को खत्म करने के लिए कमरे को लगातार बंद करके रखना सही तरीका नहीं है।

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Why Does Paint Smell Stay in the Room After Painting
घर में नया पेंट कराया है तो इस बात का रखें ध्यान - फोटो : AI Generated

पेंट के बाद कमरे में रहने की जल्दबाजी न करें
नया पेंट कराने के तुरंत बाद कमरे में ज्यादा समय बिताने से बचना बेहतर है, खासकर अगर गंध बहुत तेज हो। बच्चों और पालतू जानवरों को भी ऐसे कमरे से कुछ समय दूर रखना ठीक रहता है। कमरे में वापस जाने से पहले अच्छी तरह हवा आने-जाने दें और पेंट के डिब्बे या दूसरे सामान को कमरे से बाहर कर दें।

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Why Does Paint Smell Stay in the Room After Painting
घर में नया पेंट कराया है तो इस बात का रखें ध्यान - फोटो : Amar Ujala AI

गंध ज्यादा दिनों तक रहे तो ध्यान दें
अगर अच्छी तरह हवा आने-जाने के बावजूद पेंट की गंध लंबे समय तक बहुत तेज बनी रहती है या कमरे में जाने पर आंख, नाक या गले में जलन जैसी परेशानी महसूस होती है तो उस कमरे में रहने से बचें और स्थिति को नजरअंदाज न करें। जरूरत पड़ने पर पेंट के इस्तेमाल किए गए उत्पाद की जानकारी देखकर उसकी निर्माता कंपनी से भी सलाह ली जा सकती है।

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