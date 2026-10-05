काम की बात: नया पेंट कराने के बाद भी कमरे से नहीं जा रही बदबू? सिर्फ खिड़की खोलना काफी नहीं

1 of 5 घर में नया पेंट कराया है तो इस बात का रखें ध्यान - फोटो : एआई







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घर में नया पेंट कराने के बाद कमरा देखने में तो एकदम नया और साफ लगने लगता है, लेकिन कई बार वहां से तेज गंध नहीं जाती। लोग अक्सर इसे दूर करने के लिए खिड़की और दरवाजे खोल देते हैं। इससे हवा आने-जाने लगती है, लेकिन सिर्फ इतना करने से हर बार पेंट की गंध जल्दी खत्म नहीं होती। इसकी वजह पेंट में मौजूद कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, जो पेंट सूखने के बाद भी कुछ समय तक हवा में मिलते रहते हैं।

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पेंट सूख गया, फिर भी गंध क्यों?

पेंट के सूखने का मतलब यह नहीं है कि उसकी गंध तुरंत खत्म हो जाएगी। पेंट में इस्तेमाल होने वाले कुछ रसायन हवा में धीरे-धीरे निकलते रहते हैं। इसी वजह से कमरे में पेंट की खास गंध महसूस हो सकती है। बंद कमरे में यह गंध ज्यादा देर तक बनी रह सकती है, खासकर तब जब कमरे में हवा का आना-जाना कम हो।

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सिर्फ खिड़की खोलने से काम क्यों नहीं बनता?

खिड़की खोलना जरूर मदद करता है, लेकिन अगर कमरे में हवा का सही फ्लो नहीं है तो गंध अंदर ही बनी रह सकती है। बेहतर है कि कमरे की खिड़की के साथ दरवाजा भी कुछ समय के लिए खुला रखा जाए, ताकि अंदर की हवा बाहर निकल सके और ताजी हवा अंदर आ सके।

अगर घर में पंखा है तो उसे इस तरह चलाया जा सकता है कि कमरे की हवा बाहर की तरफ जाए। हालांकि पेंट की गंध को खत्म करने के लिए कमरे को लगातार बंद करके रखना सही तरीका नहीं है।

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पेंट के बाद कमरे में रहने की जल्दबाजी न करें

नया पेंट कराने के तुरंत बाद कमरे में ज्यादा समय बिताने से बचना बेहतर है, खासकर अगर गंध बहुत तेज हो। बच्चों और पालतू जानवरों को भी ऐसे कमरे से कुछ समय दूर रखना ठीक रहता है। कमरे में वापस जाने से पहले अच्छी तरह हवा आने-जाने दें और पेंट के डिब्बे या दूसरे सामान को कमरे से बाहर कर दें।

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