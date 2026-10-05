क्या आपको मिल सकता है पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ? आवेदन से पहले यहां करें चेक

देश में बड़ी संख्या में लोग आज भी पारंपरिक काम और छोटे कारोबार के जरिए अपना परिवार चलाते हैं। इन लोगों को अपने हुनर को आगे बढ़ाने और काम के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलाती है।





इन्हीं में से एक योजना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना है। इस योजना के तहत कई तरह के आर्थिक लाभ और दूसरे दिए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस योजना से कौन जुड़ सकता है? शायद नहीं, पर आप यहां जान सकते हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना की पात्रता क्या है। आप अगली स्लाइड्स में इस योजना की पात्रता सूची के बारे में जान सकते हैं...