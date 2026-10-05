क्या आपको मिल सकता है पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ? आवेदन से पहले यहां करें चेक

देश में बड़ी संख्या में लोग आज भी पारंपरिक काम और छोटे कारोबार के जरिए अपना परिवार चलाते हैं। इन लोगों को अपने हुनर को आगे बढ़ाने और काम के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलाती है।
इन्हीं में से एक योजना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना है। इस योजना के तहत कई तरह के आर्थिक लाभ और दूसरे दिए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस योजना से कौन जुड़ सकता है? शायद नहीं, पर आप यहां जान सकते हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना की पात्रता क्या है। आप अगली स्लाइड्स में इस योजना की पात्रता सूची के बारे में जान सकते हैं...
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पीएम विश्वकर्मा योजना में किसे लाभ मिलता है?
- फोटो : Adobe Stock
पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ किन लोगों को मिल सकता है?
- पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 पारंपरिक व्यापारों से जुड़े लोगों को लाभ दिया जाता है
- इसमें लोहार, फिशिंग नेट निर्माता, मूर्तिकार, धोबी और दर्जी शामिल हैं
- इसके अलावा ताला बनाने वाले, मोची या जूता बनाने वाले कारीगर और नाई भी योजना के लिए पात्र कारोबारों में शामिल हैं
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- नाव बनाने वाले, अस्त्रकार, पत्थर तोड़ने वाले और टोकरी, चटाई या झाड़ू बनाने वाले लोग भी इस योजना के तहत लाभ ले सकते हैं
- इसी तरह गुड़िया और खिलौना निर्माता, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, मालाकार, राजमिस्त्री और पत्थर तराशने वाले कारीगर भी योजना में शामिल हैं
- आप अगर इस लिस्ट में शामिल हैं, तो आप इस योजना से जुड़ने के लिए पात्र माने जाते हैं
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पीएम विश्वकर्मा योजना में क्या-क्या लाभ मिलते हैं?
- इस योजना में लाभार्थियों को अपने काम से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाती है
- इसका उद्देश्य उन्हें अपने पारंपरिक काम में बेहतर बनाने और एडवांस स्किल सीखने में मदद करना है
- ट्रेनिंग के दौरान लाभार्थी को रोजाना 500 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाता है
- टूलकिट के लिए 15000 रुपये भी दिए जाते हैं
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अपना काम करने के लिए लोन की सुविधा
- पीएम विश्वकर्मा योजना में अपना काम आगे बढ़ाने के लिए सस्ती ब्याज दर पर लोन मिलता है
- लाभार्थी लोन ले सकते हैं जिसमें पहले 1 लाख रुपये का लोन 18 महीनों के लिए ले सकते हैं
- फिर आप अतिरिक्त 2 लाख रुपये का लोन 30 महीनों के लिए भी ले सकते हैं