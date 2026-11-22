आजकल बैंकिंग, सरकारी योजनाओं और पहचान से जुड़े लगभग हर काम में आधार कार्ड जरूरी हो गया है। ऐसे में अक्सर लोगों को आधार कार्ड में कुछ चीजें बदलवानी पड़ती हैं, जिसके लिए अधिकतर लोग आधार सेंटर पर जाकर लाइन लगाकर जरूरी जानकारी बदलवाते हैं। मगर ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि कुछ जरूरी जानकारियां तो आप घर बैठे भी बदल सकते हैं।
यूआईडीएआई के नियमों के अनुसार हर जानकारी तो ऑनलाइन अपडेट नहीं होती है, लेकिन कुछ सुविधाएं आप घर बैठे आसानी से अपने मोबाइल से ही अपडेट कर सकते हैं। अधूरी जानकारी या जानकारी के आभाव में अक्सर लोगों का समय और मेहनत दोनों खराब होता है। आइए इस लेख में इसी के बारे विस्तार से जानते हैं कि घर बैठे क्या-क्या चीजें बदल सकते हैं।
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घर बैठे क्या बदल सकते?
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घर बैठे क्या बदल सकते?
- आप ऑनलाइन माध्यम से मुख्य रूप से अपने आधार कार्ड में दर्ज पता अपडेट कर सकते हैं और पहचान व पते के प्रमाण पत्र से जुड़े दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं।
- इसके लिए वैध प्रमाण पत्र और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी जरूरी होता है।
- इसके अलावा आप मोबाइल नंबर और इमेल आईडी भी घर बैठे खुद से बदल सकते हैं, मगर इसमें शर्त ये होता है कि आपको अपने पुराने मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी देना होता है।
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ऑनलाइन अपडेट कैसे करें?
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ऑनलाइन अपडेट कैसे करें?
- आधार के आधिकारिक पोर्टल या 'आधार' एप पर लॉगिन करके अपडेट सेक्शन में जाएं और जरूरी जानकारी व दस्तावेज अपलोड करें।
- बता दें कि किसी भी तरह से सुधार के लिए आपको 75 रुपये का शुल्क देना होता है।
- आवेदन के बाद मिलने वाले अनुरोध नंबर से आप अपने अपडेट की स्थिति भी आसानी से ट्रैक कर सकते हैं।
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केंद्र जाना कब जरूरी होता?
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केंद्र जाना कब जरूरी होता?
- नाम, जन्मतिथि, लिंग और फोटो, फिंगरप्रिंट व आइरिस जैसे बायोमेट्रिक बदलाव के लिए आधार केंद्र जाना होता है।
- इन जानकारियों के लिए तय सीमा और प्रमाण पत्र के नियम भी लागू होते हैं।
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क्या रखें खास सावधानी?
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क्या रखें खास सावधानी?
- ऑनलाइन अपडेट करते समय दस्तावेज साफ और पढ़ने योग्य हों तथा जानकारी सही भरी गई हो, इस बात का ध्यान रखें।
- किसी भी अनधिकृत वेबसाइट या एजेंट के बजाय हमेशा आधिकारिक प्रक्रिया का ही इस्तेमाल करें।