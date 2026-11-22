Is Service Charge Mandatory In Restaurants: बाहर रेस्टोरेंट या होटल में खाना खाने के बाद जब बिल आता है, तो उसमें खाने की कीमत और जीएसटी के अलावा अक्सर सर्विस चार्ज भी जुड़ा दिखता है। कई लोग इसे सरकारी टैक्स या अनिवार्य शुल्क समझकर चुपचाप भुगतान कर देते हैं, जबकि कई ग्राहक इसे हटवाने को लेकर असमंजस में रहते हैं।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के नियमों और अदालती फैसलों के मुताबिक रेस्टोरेंट का सर्विस चार्ज अनिवार्य नहीं है। ग्राहक अपनी मर्जी से इसे देने या न देने का फैसला कर सकता है। आइए इस लेख में समझते हैं कि इससे जुड़े नियम क्या हैं और ग्राहक क्या कर सकता है।
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रेस्टोरेंट बिल में सर्विस चार्ज
- फोटो : Adobe Stock
क्या सर्विस चार्ज देना जरूरी?
- नहीं, रेस्टोरेंट या होटल में सर्विस चार्ज देना बिल्कुल अनिवार्य नहीं है और यह पूरी तरह ग्राहक की इच्छा पर निर्भर करता है।
- कोई भी रेस्टोरेंट बिल में अपने आप या बिना पूछे सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकता है।
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ग्राहक इसे कैसे हटवा सकता?
- अगर बिल में सर्विस चार्ज जुड़ा हुआ है, तो आप स्टाफ या मैनेजर से साफ शब्दों में इसे हटाने के लिए कह सकते हैं।
- सर्विस चार्ज न देने पर रेस्टोरेंट आपको सेवा देने या प्रवेश से नहीं रोक सकता।
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कुछ रेस्टोरेंट ऐसे भी जोड़ लेते हैं पैसे?
- कुछ रेस्टोरेंट स्टाफ कंट्रीब्यूशन या किसी और नाम से भी बिल में पैसे जोड़ लेते हैं, जिसे आप बोलकर हटवा सकते हैं।
- अगर आप खुश होकर टिप देना चाहते हैं, तो यह आपकी मर्जी है और आप अपनी इच्छा से जितनी चाहें उतनी रकम दे सकते हैं।
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नियम तोड़ने पर कहां शिकायत?
- अगर कोई रेस्टोरेंट जबरन सर्विस चार्ज वसूलता है या हटाने से मना करता है, तो बिल संभालकर रखें।
- आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1915 या उसके पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।