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क्या सोलर पैनल से सीधे एसी, फ्रिज और मोटर चलाई जा सकती है? यहां जानें इससे जुड़ी जरूरी बातें
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shikhar Baranawal
Updated Thu, 03 Sep 2026 08:08 PM IST
सार
कई बार लोगों को ये भ्रम रहता है कि सोलर पैनल से सीधे करेंट जेनेरेट होने लगता है, मगर ऐसा नहीं है। सोलर पैनल से जेनेरेट हुए करंट का इन्वर्टर के माध्यम से इस्तेमाल किया जाता है। आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं।
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सोलर पैनल से एसी
- फोटो : AI
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Direct Solar Power Fridge: गर्मियों के मौसम में बिजली का बिल आते ही अक्सर लोगों के पसीने छूट जाते हैं। यही वजह है कि आज हर कोई अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने की सोच रहा है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पर्यावरण के प्रति जागरुक हैं इसलिए सोरल पैनल लगवाते हैं। बहुत से लोगों के मन में इसको लेकर एक भ्रम रहता है कि क्या सूरज की रोशनी से सीधे एसी, फ्रिज या पानी की मोटर चलाई जा सकती है?
सीधे शब्दों में कहें तो सूरज से मिलने वाली बिजली और घर के भारी उपकरणों की जरूरत में थोड़ा फर्क होता है। आइए इस लेख में समझते हैं कि यह तकनीक कैसे काम करती है और इसके लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है।
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पैनल और घर की बिजली में क्या फर्क है?
- फोटो : Adobe Stock
पैनल और घर की बिजली में क्या फर्क है?
सोलर पैनल जो बिजली बनाते हैं और जो बिजली आपके एसी, फ्रिज या मोटर को चाहिए, दोनों का तरीका अलग होता है।
सोलर पैनल की बिजली को घर के सामान के इस्तेमाल लायक बनाने के लिए बीच में 'इन्वर्टर' लगाना ही पड़ता है।
और सरल करके समझें तो सोलर पैनल डायरेक्ट करेंट बनाती है और एसी, फ्रिज को चलाने के लिए अल्टरनेटिव करंट की जरूरत होती है।
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