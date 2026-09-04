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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Mutual Fund SIP: How Many Months to Reach Rs 1 Lakh with Rs 5000 Monthly Investment

म्यूचुअल फंड: हर महीने 5000 के निवेश से कितने महीने में जुटा सकते हैं एक लाख रुपये, यहां जानें

Fri, 04 Sep 2026 04:07 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Fri, 04 Sep 2026 04:07 PM IST
सार

Mutual Fund SIP Calculation: अगर आप 1 लाख रुपये का फंड बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हर महीने ₹5,000 की SIP कितने महीनों तक करनी होगी? आइए इस लेख में इसका पूरा गणित आसान भाषा में समझते हैं।

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Mutual Fund SIP: How Many Months to Reach Rs 1 Lakh with Rs 5000 Monthly Investment
म्यूचुअल फंड एसआईपी - फोटो : AI

How To Reach 1 Lakh SIP: कम पैसे लगाकर बड़ा फंड तैयार करने के लिए म्यूचुअल फंड की सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP एक बेहतरीन जरिया बन चुकी है। आज के समय में हर महीने छोटी-छोटी बचत करके अपने वित्तीय लक्ष्य पूरे करना बेहद आसान हो गया है।



अगर आप हर महीने 5,000 रुपये की SIP शुरू करते हैं और आपका लक्ष्य 1 लाख रुपये का फंड तैयार करना है, तो यह बहुत कम समय में हासिल किया जा सकता है। आइए इस लेख में समझते हैं कि बाजार के अलग-अलग रिटर्न के हिसाब से यह लक्ष्य कितने महीनों में पूरा होगा।
Mutual Fund SIP: How Many Months to Reach Rs 1 Lakh with Rs 5000 Monthly Investment
सामान्य रिटर्न पर कितने महीने लगेंगे - फोटो : AdobeStock

सामान्य रिटर्न पर कितने महीने लगेंगे

  • औसतन 12% का सालाना रिटर्न मिलने पर 1 लाख रुपये का फंड लगभग 19 से महीने में तैयार हो जाता है।
  • इन 19 महीनों में आपकी जेब से कुल 90,000 रुपये का निवेश होगा और बाकी का पैसा रिटर्न के रूप में जुड़ेगा।
  • 19 महीने पूरे होते ही चक्रवृद्धि ब्याज के प्रभाव से आपका कुल फंड 1 लाख रुपये से अधिक हो जाएगा।
Mutual Fund SIP: How Many Months to Reach Rs 1 Lakh with Rs 5000 Monthly Investment
बेहतर या कम रिटर्न मिलने पर समय का गणित - फोटो : AdobeStock

बेहतर या कम रिटर्न मिलने पर समय का गणित

  • अगर आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम 15% सालाना का बेहतर रिटर्न देती है, तो यह लक्ष्य महज 18 महीने में पूरा हो सकता है।
  • बाजार में नरमी रहने और 10% रिटर्न मिलने की स्थिति में 1 लाख का फंड जुटाने में करीब 19  महीने का समय लगेगा।
  • फंड का रिटर्न जितना बेहतर होगा, आपको अपना मनचाहा टारगेट हासिल करने में उतना ही कम समय लगेगा।
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Mutual Fund SIP: How Many Months to Reach Rs 1 Lakh with Rs 5000 Monthly Investment
एसआईपी से 1 लाख रुपये जुटाने के मुख्य फायदे - फोटो : AdobeStock

एसआईपी से 1 लाख रुपये जुटाने के मुख्य फायदे

  • हर महीने 5,000 रुपये खाते से खुद-ब-खुद कटने से बचत की एक अच्छी आदत बन जाती है।
  • बाजार में उतार-चढ़ाव आने पर भी आपकी खरीद औसतन संतुलित रहती है, जिससे जोखिम कम होता है।
  • 18-19 महीने में तैयार हुआ यह 1 लाख रुपये का फंड आपकी किसी भी अचानक आई जरूरत को पूरा कर सकता है।
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Mutual Fund SIP: How Many Months to Reach Rs 1 Lakh with Rs 5000 Monthly Investment
एसआईपी शुरू करते समय रखें इन बातों का ध्यान - फोटो : AdobeStock
एसआईपी शुरू करते समय रखें इन बातों का ध्यान
  • कम समय यानी 1.5 से 2 साल के लक्ष्य के लिए हाइब्रिड या लार्ज कैप फंड बेहतर माने जाते हैं।
  • हर महीने की निश्चित तारीख को खाते में बैलेंस रखें ताकि आपकी SIP की किस्त न छूटे।
  • म्यूचुअल फंड में रिटर्न फिक्स नहीं होता, इसलिए समयसीमा में 1-2 महीने का थोड़ा उतार-चढ़ाव संभव है।

अस्वीकरण: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों और जोखिमों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसमें निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
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