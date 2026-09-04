म्यूचुअल फंड: हर महीने 5000 के निवेश से कितने महीने में जुटा सकते हैं एक लाख रुपये, यहां जानें

How To Reach 1 Lakh SIP: कम पैसे लगाकर बड़ा फंड तैयार करने के लिए म्यूचुअल फंड की सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP एक बेहतरीन जरिया बन चुकी है। आज के समय में हर महीने छोटी-छोटी बचत करके अपने वित्तीय लक्ष्य पूरे करना बेहद आसान हो गया है।





अगर आप हर महीने 5,000 रुपये की SIP शुरू करते हैं और आपका लक्ष्य 1 लाख रुपये का फंड तैयार करना है, तो यह बहुत कम समय में हासिल किया जा सकता है। आइए इस लेख में समझते हैं कि बाजार के अलग-अलग रिटर्न के हिसाब से यह लक्ष्य कितने महीनों में पूरा होगा।