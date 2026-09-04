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म्यूचुअल फंड: हर महीने 5000 के निवेश से कितने महीने में जुटा सकते हैं एक लाख रुपये, यहां जानें
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shikhar Baranawal
Updated Fri, 04 Sep 2026 04:07 PM IST
सार
Mutual Fund SIP Calculation: अगर आप 1 लाख रुपये का फंड बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हर महीने ₹5,000 की SIP कितने महीनों तक करनी होगी? आइए इस लेख में इसका पूरा गणित आसान भाषा में समझते हैं।
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म्यूचुअल फंड एसआईपी
- फोटो : AI
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How To Reach 1 Lakh SIP: कम पैसे लगाकर बड़ा फंड तैयार करने के लिए म्यूचुअल फंड की सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP एक बेहतरीन जरिया बन चुकी है। आज के समय में हर महीने छोटी-छोटी बचत करके अपने वित्तीय लक्ष्य पूरे करना बेहद आसान हो गया है।
अगर आप हर महीने 5,000 रुपये की SIP शुरू करते हैं और आपका लक्ष्य 1 लाख रुपये का फंड तैयार करना है, तो यह बहुत कम समय में हासिल किया जा सकता है। आइए इस लेख में समझते हैं कि बाजार के अलग-अलग रिटर्न के हिसाब से यह लक्ष्य कितने महीनों में पूरा होगा।
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सामान्य रिटर्न पर कितने महीने लगेंगे
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सामान्य रिटर्न पर कितने महीने लगेंगे
औसतन 12% का सालाना रिटर्न मिलने पर 1 लाख रुपये का फंड लगभग 19 से महीने में तैयार हो जाता है।
इन 19 महीनों में आपकी जेब से कुल 90,000 रुपये का निवेश होगा और बाकी का पैसा रिटर्न के रूप में जुड़ेगा।
19 महीने पूरे होते ही चक्रवृद्धि ब्याज के प्रभाव से आपका कुल फंड 1 लाख रुपये से अधिक हो जाएगा।
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बेहतर या कम रिटर्न मिलने पर समय का गणित
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बेहतर या कम रिटर्न मिलने पर समय का गणित
अगर आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम 15% सालाना का बेहतर रिटर्न देती है, तो यह लक्ष्य महज 18 महीने में पूरा हो सकता है।
बाजार में नरमी रहने और 10% रिटर्न मिलने की स्थिति में 1 लाख का फंड जुटाने में करीब 19 महीने का समय लगेगा।
फंड का रिटर्न जितना बेहतर होगा, आपको अपना मनचाहा टारगेट हासिल करने में उतना ही कम समय लगेगा।
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एसआईपी से 1 लाख रुपये जुटाने के मुख्य फायदे
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एसआईपी से 1 लाख रुपये जुटाने के मुख्य फायदे
हर महीने 5,000 रुपये खाते से खुद-ब-खुद कटने से बचत की एक अच्छी आदत बन जाती है।
बाजार में उतार-चढ़ाव आने पर भी आपकी खरीद औसतन संतुलित रहती है, जिससे जोखिम कम होता है।
18-19 महीने में तैयार हुआ यह 1 लाख रुपये का फंड आपकी किसी भी अचानक आई जरूरत को पूरा कर सकता है।
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एसआईपी शुरू करते समय रखें इन बातों का ध्यान
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एसआईपी शुरू करते समय रखें इन बातों का ध्यान
कम समय यानी 1.5 से 2 साल के लक्ष्य के लिए हाइब्रिड या लार्ज कैप फंड बेहतर माने जाते हैं।
हर महीने की निश्चित तारीख को खाते में बैलेंस रखें ताकि आपकी SIP की किस्त न छूटे।
म्यूचुअल फंड में रिटर्न फिक्स नहीं होता, इसलिए समयसीमा में 1-2 महीने का थोड़ा उतार-चढ़ाव संभव है।
अस्वीकरण: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों और जोखिमों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसमें निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
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