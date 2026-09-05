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शनिवार को बैंक जाने वाले ध्यान दें: आज 5 सितंबर को बैंक खुले हैं या बंद हैं? यहां जानें आज छुट्टी है या नहीं
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रकाश चंद जोशी
Updated Sat, 05 Sep 2026 07:59 AM IST
सार
Today Bank Holiday or Not: आज 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है और आज शनिवार भी है। ऐसे में क्या आज बैंक बंद हैं या खुले हैं? आप यहां जान सकते हैं।
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बैंक आज खुले हैं या बंद हैं?
- फोटो : Amar Ujala AI
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Bank Holiday: आज के समय में बैंक से जुड़े अधिकतर काम ऑनलाइन हो जाते हैं, लेकिन कई काम ऐसे होते हैं जिनके लिए लोगों को अपने बैंक की ब्रांच में जाना ही पड़ता है।
बैंक खाते को एक्टिवेट करवाने से लेकर, केवाईसी करवाने जैसे कई अन्य काम हैं जिनके लिए लोगों को बैंक जाना पड़ता है। इसलिए अगर आप भी आज किसी काम से बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप यहां जान सकते हैं कि आज शनिवार के दिन बैंक बंद हैं या नहीं। चलिए जानते हैं इस बारे में...
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बैंक आज खुले हैं या बंद हैं?
- फोटो : Adobe Stock
आज शनिवार को बैंक बंद हैं?
नहीं, आज बैंक बंद नहीं हैं
आज देश भर के सभी बैंक खुले हुए हैं
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बैंक आज खुले हैं या बंद हैं?
- फोटो : Adobe Stock
आज तो शनिवार है, फिर बैंक बंद क्यों नहीं हैं?
हां, आज शनिवार है पर हर शनिवार को बैंक बंद नहीं रहते हैं
आज महीने का पहला शनिवार है
जबकि, बैंक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं
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बैंक आज खुले हैं या बंद हैं?
- फोटो : Adobe Stock
क्या प्राइवेट बैंक खुले हैं?
हां, प्राइवेट बैंक भी रोजाना की तरह आज खुलेंगे
देश के सभी सरकारी और गैर-सरकारी बैंक आज खुले रहेंगे
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बैंक आज खुले हैं या बंद हैं?
- फोटो : Adobe Stock
एटीएम-ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई आज चलेंगे?
हां, बिल्कुल चलेंगे
एटीएम, ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई सभी चलेंगे
जान लें कि बैंकों की छट्टी हो या न हो, लेकिन इसकी वजह से बाकी सेवाएं कभी बंद नहीं होती हैं
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