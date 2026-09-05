शनिवार को बैंक जाने वाले ध्यान दें: आज 5 सितंबर को बैंक खुले हैं या बंद हैं? यहां जानें आज छुट्टी है या नहीं

Bank Holiday: आज के समय में बैंक से जुड़े अधिकतर काम ऑनलाइन हो जाते हैं, लेकिन कई काम ऐसे होते हैं जिनके लिए लोगों को अपने बैंक की ब्रांच में जाना ही पड़ता है।





बैंक खाते को एक्टिवेट करवाने से लेकर, केवाईसी करवाने जैसे कई अन्य काम हैं जिनके लिए लोगों को बैंक जाना पड़ता है। इसलिए अगर आप भी आज किसी काम से बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप यहां जान सकते हैं कि आज शनिवार के दिन बैंक बंद हैं या नहीं। चलिए जानते हैं इस बारे में...