फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Are banks closed or open today Saturday 5 September 2026 bank aaj band hai ya khule hain

शनिवार को बैंक जाने वाले ध्यान दें: आज 5 सितंबर को बैंक खुले हैं या बंद हैं? यहां जानें आज छुट्टी है या नहीं

Sat, 05 Sep 2026 07:59 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Sat, 05 Sep 2026 07:59 AM IST
सार

Today Bank Holiday or Not: आज 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है और आज शनिवार भी है। ऐसे में क्या आज बैंक बंद हैं या खुले हैं? आप यहां जान सकते हैं।

विज्ञापन
Are banks closed or open today Saturday 5 September 2026 bank aaj band hai ya khule hain
बैंक आज खुले हैं या बंद हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

Bank Holiday: आज के समय में बैंक से जुड़े अधिकतर काम ऑनलाइन हो जाते हैं, लेकिन कई काम ऐसे होते हैं जिनके लिए लोगों को अपने बैंक की ब्रांच में जाना ही पड़ता है।



बैंक खाते को एक्टिवेट करवाने से लेकर, केवाईसी करवाने जैसे कई अन्य काम हैं जिनके लिए लोगों को बैंक जाना पड़ता है। इसलिए अगर आप भी आज किसी काम से बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप यहां जान सकते हैं कि आज शनिवार के दिन बैंक बंद हैं या नहीं। चलिए जानते हैं इस बारे में...
Are banks closed or open today Saturday 5 September 2026 bank aaj band hai ya khule hain
बैंक आज खुले हैं या बंद हैं? - फोटो : Adobe Stock

आज शनिवार को बैंक बंद हैं?

  • नहीं, आज बैंक बंद नहीं हैं
  • आज देश भर के सभी बैंक खुले हुए हैं
Are banks closed or open today Saturday 5 September 2026 bank aaj band hai ya khule hain
बैंक आज खुले हैं या बंद हैं? - फोटो : Adobe Stock

आज तो शनिवार है, फिर बैंक बंद क्यों नहीं हैं?

  • हां, आज शनिवार है पर हर शनिवार को बैंक बंद नहीं रहते हैं
  • आज महीने का पहला शनिवार है
  • जबकि, बैंक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं
विज्ञापन
विज्ञापन
Are banks closed or open today Saturday 5 September 2026 bank aaj band hai ya khule hain
बैंक आज खुले हैं या बंद हैं? - फोटो : Adobe Stock

क्या प्राइवेट बैंक खुले हैं?

  • हां, प्राइवेट बैंक भी रोजाना की तरह आज खुलेंगे
  • देश के सभी सरकारी और गैर-सरकारी बैंक आज खुले रहेंगे
विज्ञापन
Are banks closed or open today Saturday 5 September 2026 bank aaj band hai ya khule hain
बैंक आज खुले हैं या बंद हैं? - फोटो : Adobe Stock

एटीएम-ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई आज चलेंगे?

  • हां, बिल्कुल चलेंगे
  • एटीएम, ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई सभी चलेंगे
  • जान लें कि बैंकों की छट्टी हो या न हो, लेकिन इसकी वजह से बाकी सेवाएं कभी बंद नहीं होती हैं
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed