ATM में कार्ड फंस जाए तो तुरंत क्या करें? जानें पैसा और कार्ड दोनों सुरक्षित रखने का तरीका

ATM Card Stuck Solutions: ATM से पैसे निकालते समय अचानक कार्ड का मशीन में फंस जाना काफी घबराहट भरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में अक्सर लोग जल्दबाजी में कोई न कोई गलती कर बैठते हैं, जिससे उनके खाते के पैसों पर खतरा मंडराने लगता है।





देखा जाए तो एटीएम में कार्ड फंसने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे तकनीकी खराबी, सर्वर डाउन होना या कई बार गलत पिन दर्ज करना। अगर कभी आपके साथ भी ऐसा हो जाए, तो परेशान होने के बजाय कुछ जरूरी कदम तुरंत उठाने चाहिए। आइए इस लेख में आसान भाषा में समझते हैं कि ऐसी स्थिति में पैसे और कार्ड को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए।