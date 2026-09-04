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महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज:18 के होते ही जरूर बनवा लेनी चाहिए ये चार डाक्यूमेंट्स, तीसरा वाला तो है सबसे जरूरी

Fri, 04 Sep 2026 06:37 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Fri, 04 Sep 2026 06:37 PM IST
सार

Essential Id Proofs India: आज के समय में अगर आप किसी सरकारी काम कराने के लिए जानते हैं तो सबसे पहले आपसे जरूरी कागज ही मांगे जाते हैं। ज्यादातर जरूरी दस्तावेजों को बनवाने के आयु सीमा 18 वर्ष होती है। इसलिए अगर आपकी उम्र भी 18 साल हो गई है तो आपको कुछ जरूरी दस्तावेज बनवा लेनी चाहिए।

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Essential Identity Documents: Why You Need Voter ID, Passport, PAN Card, and Driving License
महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज - फोटो : AI

Important Government Documents: आज के समय में हर भारतीय नागरिक के पास कुछ जरूरी सरकारी दस्तावेजों का होना बेहद आवश्यक है। ये दस्तावेज न सिर्फ आपकी पहचान और नागरिकता का सबसे बड़ा प्रमाण होते हैं, बल्कि बैंकिंग, सरकारी योजनाओं और यात्रा से जुड़े कामों को आसान बनाते हैं। इनमें वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस मुख्य रूप से शामिल हैं।



इन सभी कागजातों का अलग-अलग जगहों पर अपना विशेष महत्व है। आइए इस लेख में समझते हैं कि ये चारों दस्तावेज आपके दैनिक जीवन में क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं।
Essential Identity Documents: Why You Need Voter ID, Passport, PAN Card, and Driving License
वोटर आईडी कार्ड - फोटो : Freepik

वोटर आईडी कार्ड

  • यह कार्ड आपकी भारतीय नागरिकता और चुनाव में वोट देने के अधिकार का सबसे बड़ा सबूत है।
  • किसी भी सरकारी काम या योजना का लाभ लेने के लिए इसे पहचान और पते के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
  • 18 वर्ष की आयु पूरी करते ही इसे बनवाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है।
Essential Identity Documents: Why You Need Voter ID, Passport, PAN Card, and Driving License
पासपोर्ट - फोटो : अमर उजाला

पासपोर्ट

  • विदेश यात्रा करने, उच्च शिक्षा पाने या अंतरराष्ट्रीय नौकरी के लिए पासपोर्ट होना सबसे अनिवार्य दस्तावेज है।
  • यह भारत सरकार द्वारा जारी सबसे मजबूत और सर्वमान्य पहचान पत्रों में से एक माना जाता है।
  • दुनिया के किसी भी देश में आपकी पहचान और सुरक्षा को पासपोर्ट के जरिए ही प्रमाणित किया जाता है।
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Essential Identity Documents: Why You Need Voter ID, Passport, PAN Card, and Driving License
पैन कार्ड - फोटो : अमर उजाला

पैन कार्ड

  • इसे तुरंत बनवा लेना चाहिए, क्योंकि इसके बिना बैंक में नया खाता खुलवाना लगभग असंभव होता है।
  • अगर बिना पैन के खाता खुल भी जाए, तो उस पर पैसों के लेनदेन को लेकर कई तरह की लिमिट लगा दी जाती हैं।
  • पैन कार्ड जमा न करने की स्थिति में बैंक द्वारा नया एटीएम (ATM) कार्ड जारी करने में भी दिक्कत आती है।
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ड्राइविंग लाइसेंस - फोटो : Adobe Stock
ड्राइविंग लाइसेंस
  • सड़क पर टू-व्हीलर या फोर-व्हीलर चलाने के लिए आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।
  • बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
  • इसमें आपकी फोटो और जन्मतिथि दर्ज होती है, जिससे यह एक मजबूत पहचान पत्र के रूप में भी काम करता है।
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