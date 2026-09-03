मातृत्व लाभ अधिनियम: क्या मैटरनिटी लीव के दौरान पूरे 6 महीने मिलती है सैलरी? जानें क्या कहता है नियम

Maternity Leave Full Salary Rules कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव करियर और परिवार के बीच संतुलन बनाने का एक बहुत महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार है। भारत सरकार के मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत काम करने वाली महिलाओं को बच्चे के जन्म के समय अपनी नौकरी सुरक्षित रखते हुए छुट्टी लेने का अधिकार दिया गया है।





अक्सर गर्भवती महिलाओं और कामकाजी पेशेवरों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या इस छह महीने की लंबी छुट्टी के दौरान उन्हें कंपनी की तरफ से पूरी सैलरी मिलती है या नहीं। आइए इस लेख में जानते हैं कि इस संबंध में देश के कानून और नियम क्या कहते हैं।