काम की बात: क्या आपका बन सकता है आयुष्मान कार्ड या नहीं? ऐसे करें चेक

Ayushman Card: बीमार पड़ने पर कई बीमारियों का इलाज कराना तो गरीब आदमी के बस से बाहर नजर आता है। डॉक्टर की फीस, अस्पताल में भर्ती होने का खर्च, टेस्ट और दवाओं पर भी काफी पैसे लग जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-मुख्यमंत्री योजना की शुरुआत की।





ऐसे में अगर आप भी इस योजना के लिए पात्र हैं तो आप आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। हो चुका है। इस योजना के अंतर्गत पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं, जिसके बाद कार्डधारक सूचीबद्ध अस्पतालों में अपना 5 लाख रुपये तक का इलाज करवा सकता है। तो चलिए जानते हैं आप अपनी पात्रता कैसे चेक कर सकते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...