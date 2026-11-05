RAC टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को बर्थ के कौन से अधिकार मिलते हैं? जानें इससे जुड़ी जरूरी बातें

RAC Seat And Berth Rights RAC: भारतीय रेलवे से यात्रा करते समय अक्सर लोगों को कंफर्म टिकट नहीं मिलने पर आरएसी की स्थिति वाला टिकट मिलता है। बहुत से यात्रियों के मन में यह बड़ा सवाल रहता है कि आरएसी टिकट मिलने पर उन्हें ट्रेन में बैठने और सोने के लिए कौन-कौन से अधिकार मिलते हैं या क्या उन्हें पूरी बर्थ मिलती है।





रेलवे के नियमों के मुताबिक, आरएसी टिकट धारक को यात्रा करने का पूरा कानूनी अधिकार होता है, लेकिन सीट साझा करनी पड़ती है। अगर आप भी आरएसी टिकट पर सफर करने जा रहे हैं, तो आपके लिए यह नियम जानना बहुत जरूरी है। आइए इस लेख में बहुत सरल भाषा में जानते हैं।