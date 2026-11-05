RAC टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को बर्थ के कौन से अधिकार मिलते हैं? जानें इससे जुड़ी जरूरी बातें

RAC Seat And Berth Rights RAC: भारतीय रेलवे से यात्रा करते समय अक्सर लोगों को कंफर्म टिकट नहीं मिलने पर आरएसी की स्थिति वाला टिकट मिलता है। बहुत से यात्रियों के मन में यह बड़ा सवाल रहता है कि आरएसी टिकट मिलने पर उन्हें ट्रेन में बैठने और सोने के लिए कौन-कौन से अधिकार मिलते हैं या क्या उन्हें पूरी बर्थ मिलती है।
रेलवे के नियमों के मुताबिक, आरएसी टिकट धारक को यात्रा करने का पूरा कानूनी अधिकार होता है, लेकिन सीट साझा करनी पड़ती है। अगर आप भी आरएसी टिकट पर सफर करने जा रहे हैं, तो आपके लिए यह नियम जानना बहुत जरूरी है। आइए इस लेख में बहुत सरल भाषा में जानते हैं।
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Indian Railways
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क्या पूरी बर्थ मिलती है?
- भारतीय रेलवे में आरएसी टिकट पर सफर करते समय यात्रियों के मन में यह बड़ा सवाल रहता है कि क्या उन्हें पूरी बर्थ मिलती है या नहीं।
- स्पष्ट नियमों के अनुसार, आरएसी स्टेटस वाले यात्रियों को कभी भी पूरी बर्थ नहीं मिलती है, बल्कि उन्हें एक ही बर्थ को किसी अन्य सह-यात्री के साथ साझा यानी शेयर करना पड़ता है।
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बैठने की जगह कहां होती है?
- ट्रेन के सफर के दौरान आरएसी टिकट वाले यात्री को कोच के अंदर केवल बैठने के लिए एक साइड लोअर बर्थ की सीट आवंटित की जाती है।
- चूंकि यह सीट दो अलग-अलग आरएसी यात्रियों के बीच बांटी जाती है, इसलिए दिन के समय दोनों यात्रियों को उसी एक ही सीट पर बैठकर अपनी पूरी यात्रा तय करनी पड़ती है।
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सोने का अधिकार क्या है?
- एक ही बर्थ पर दो अलग-अलग आरएसी यात्री होने के कारण रात के समय दोनों यात्रियों को थोड़ा संभलकर अपनी आधी-आधी जगह पर सोना पड़ता है।
- रेलवे के नियमों के मुताबिक रात में दोनों को उसी सीमित जगह में एडजेस्ट करना होता है, क्योंकि किसी भी यात्री को पूरी बर्थ अकेले इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं मिलता है।
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क्या यात्रा के दौरान कंफर्म हो सकता है टिकट?
- यात्रा के दौरान अगर ट्रेन में कोई अन्य सीट या बर्थ खाली रह जाती है, तो टिकट कंफर्म होने की पूरी संभावना बन जाती है।
- चार्ट बनने के बाद या ट्रेन चलने पर टीटीई द्वारा खाली सीटों का आवंटन किए जाने पर आरएसी टिकट स्वतः कंफर्म हो जाता है, जिससे यात्री को पूरी बर्थ मिल जाती है।