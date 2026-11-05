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पीएम किसान योजना: अगर अब तक बैंक खाते में नहीं आई 24वीं किस्त, तो 2000 रुपये लेने के लिए इस नंबर पर करें कॉल

Thu, 05 Nov 2026 10:53 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Thu, 05 Nov 2026 10:53 AM IST
सार

  • PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की अब तक कुल 24 किस्त जारी हो चुकी हैं
  • पर कई किसान ऐसे भी रहे हैं जिनके खाते में 24वीं किस्त नहीं पहुंची

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PM Kisan Samman Nidhi Yojana Helpline number 155261 pm kisan yojana ka customer care number kya hai
पीएम किसान योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है? - फोटो : Amar Ujala AI

PM Kisan Yojana 24th Installment: 30 अक्तूबर 2026 को भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी की। इस किस्त का लाभ योजना से जुड़े करोड़ों पात्र किसानों को मिला।



वहीं, कई किसान ऐसे भी रहे हैं जिनके बैंक खाते में 24वीं किस्त नहीं पहुंची। इसलिए अगर आपको भी अब तक 24वीं किस्त नहीं मिली है, तो आपको परेशान होने की जगह एक काम करना है जिसके बारे में आप यहां जान सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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पीएम किसान योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है? - फोटो : Adobe Stock

क्यों नहीं मिली अब तक आपको 24वीं किस्त?

  • पीएम किसान योजना की किस्त अटकने के पीछे कई कारण हो सकते हैं
  • आपको योजना के तहत आने वाले जरूरी काम करवाने होते हैं
  • जैसे- ई-केवाईसी का काम और अगर आपने ये काम नहीं करवाया है तो आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं
PM Kisan Samman Nidhi Yojana Helpline number 155261 pm kisan yojana ka customer care number kya hai
पीएम किसान योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है? - फोटो : Adobe Stock
  • अगर आपने भू-सत्यापन का काम भी नहीं करवाया है
  • तो भी आपकी किस्त अटक सकती है
  • इसके अलावा अगर आपने आधार लिंकिंग का काम भी नहीं करवाया है तो भी आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं
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पीएम किसान योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है? - फोटो : Adobe Stock

क्यों अटकी है किस्त कैसे पता करें?

  • किस्त अटकने के कई कारण हो सकते हैं
  • इसलिए परेशान होने की जगह आप पीएम किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर 155261 या 011-24300606 पर संपर्क कर सकते हैं
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PM Kisan Samman Nidhi Yojana Helpline number 155261 pm kisan yojana ka customer care number kya hai
पीएम किसान योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है? - फोटो : Adobe Stock
  • ये पीएम किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर हैं
  • यहां पर आप कॉल करके ये जान सकते हैं कि आपकी किस्त अटकने का कारण क्या है
  • वहीं, अगर आप समय रहते छूटा हुआ काम पूरा करवा लेते हैं, तो आपको अगली किस्त के साथ अटकी हुई किस्त मिल सकती है
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