पीएम किसान योजना: अगर अब तक बैंक खाते में नहीं आई 24वीं किस्त, तो 2000 रुपये लेने के लिए इस नंबर पर करें कॉल

PM Kisan Yojana 24th Installment: 30 अक्तूबर 2026 को भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी की। इस किस्त का लाभ योजना से जुड़े करोड़ों पात्र किसानों को मिला।





वहीं, कई किसान ऐसे भी रहे हैं जिनके बैंक खाते में 24वीं किस्त नहीं पहुंची। इसलिए अगर आपको भी अब तक 24वीं किस्त नहीं मिली है, तो आपको परेशान होने की जगह एक काम करना है जिसके बारे में आप यहां जान सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...