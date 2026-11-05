NPS और EPF में क्या अंतर है? जानें नौकरीपेशा लोगों के लिए किसमें मिलता है अधिक रिटर्न

Difference Between NPS and EPF: भारत में हर नौकरीपेशा व्यक्ति के मन में रिटायरमेंट के बाद के सुरक्षित जीवन को लेकर हमेशा चिंता बनी रहती है। अपने बुढ़ापे को आर्थिक रूप से मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए लोग मुख्य रूप से भविष्य निधि यानी ईपीएफ और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस में निवेश करते हैं।





हालांकि, दोनों ही योजनाएं रिटायरमेंट के लिए बेहतरीन मानी जाती हैं, लेकिन दोनों की कार्यप्रणाली, निवेश के तरीके और मिलने वाले रिटर्न में बहुत बड़ा अंतर होता है। सही जानकारी न होने के कारण लोग यह तय नहीं कर पाते कि उनके लिए कौन सा विकल्प बेहतर है। आइए इस लेख में जानते हैं कि एनपीएस और ईपीएफ में क्या मुख्य अंतर है।