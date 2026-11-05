फोन में बार-बार OTP आने का क्या मतलब है? जानें कब अकाउंट पर खतरा हो सकता है

Baar Baar Aa Rahi Hai OTP: डिजिटल दौर में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, जिसके साथ ही साइबर ठगों के नए-नए तरीके भी सामने आ रहे हैं। अगर आपके स्मार्टफोन पर बिना किसी कारण लगातार बार-बार ओटीपी आने लगे हैं, तो यह कोई सामान्य तकनीकी गड़बड़ी नहीं बल्कि किसी बड़े खतरे का संकेत हो सकता है।





आजकल जालसाज लोगों के बैंक खातों को खाली करने और उनकी गोपनीय जानकारी चुराने के लिए नए-नए पैंतरे अपनाते हैं। ऐसे में यह समझना बहुत जरूरी है कि अचानक आने वाले इन संदेशों का क्या मतलब होता है और किस स्थिति में आपका खाता पूरी तरह खतरे में पड़ सकता है। इन छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करना आपको भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है।