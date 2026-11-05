पीएम विश्वकर्मा योजना: क्या आप जुड़ सकते हैं इस योजना से? आवेदन करने से पहले यहां जानें

PM Vishwakarma Yojana: सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का सीधा उद्धेश्य हर जरूरतमंद और गरीब वर्ग तक लाभ पहुंचाने का काम किया जाता है। जैसे, एक योजना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जिसे भारत सरकार चलाती है।
इस पीएम विश्वकर्मा योजना से मौजूदा समय में एक बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं और लाभ ले रहे हैं। आप भी अगर इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो आपको अपनी पात्रता चेक करनी होती है और जो लोग इस योजना के लिए पात्र होते हैं, सिर्फ वे ही इस योजना से जुड़ सकते हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में अपनी पात्रता के बारे में जान सकते हैं...
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पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है?
- फोटो : Adobe Stock
पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ने के लिए कौन पात्र है?
- अगर आप मालाकार हैं
- फिशिंग नेट निर्माता
- पत्थर तोड़ने वाले
- धोबी और दर्जी
- टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाले
- मोची/जूता बनाने वाले कारीगर
- जो नाव निर्माता हैं
- जो ताला बनाने वाले हैं
- जो लोग राजमिस्त्री हैं
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पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है?
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- गुड़िया और खिलौना निर्माता
- जो अस्त्रकार हैं
- जो लोग मूर्तिकार हैं
- हथौड़ा और टूलकिट निर्माता
- पत्थर तराशने वाले
- नाई यानी बाल काटने वाले
- जो लोग लोहार का काम करते हैं
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पीएम विश्वकर्मा योजना में क्या लाभ मिलते हैं?
- इस योजना से जुड़ने के बाद लाभार्थियों को कुछ दिनों की एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है
- इसके लिए ट्रेनिंग चलने तक रोजाना 500 रुपये स्टाइपैंड दिया जाता है
- लाभार्थियों को टूलकिट खरीदने के लिए अलग से 15000 हजार रुपये स्टाईपैंड भी देने का प्रावधान है
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पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है?
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- सस्ती ब्याज दर पर लोन भी दिया जाता है
- इसमें 18 महीनों के लिए पहले 1 लाख रुपये का लोन दिया जाता है
- फिर इस लोन को वापस करने के बाद अतिरिक्त 2 लाख रुपये का लोन 30 महीनों के लिए आप ले सकते हैं