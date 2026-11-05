दिवाली 2026: कार फाइनेंस कराते समय इन बातों का रखें खास ध्यान, वरना बाद में होगा पछतावा

Car Loan Precautions India: रोशनी और उत्सव के पावन पर्व दिवाली 2026 के इस खास मौके पर अपने घर नई कार लाना हर परिवार का एक बड़ा सपना होता है। इस खुशी के अवसर पर ज्यादातर लोग अपनी पसंद की गाड़ी खरीदने के लिए बैंक या फाइनेंस कंपनियों से कार लोन का सहारा लेते हैं।





अक्सर जल्दबाजी और ऑफर्स के चक्कर में लोग बिना सोचे-समझे किसी भी बैंक से लोन कागजों पर साइन कर देते हैं, जिससे उन्हें बाद में भारी आर्थिक नुकसान और पछतावे का सामना करना पड़ता है। कार फाइनेंस कराते समय अगर कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखा जाए, तो लोन का सफर बेहद आसान और सस्ता हो सकता है। आइए इस लेख में इसी के बारे में जानते हैं।