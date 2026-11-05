एलपीजी बुकिंग का DAC कोड गलती से हो गया है डिलीट? जानिए बिना कोड के कैसे मिलेगा गैस सिलिंडर

LPG DAC Code Deleted: जब भी कोई आम ग्राहक अपने घर के रसोई गैस सिलिंडर की बुकिंग करता है, तो उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक विशेष डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड यानी डीएसी भेजा जाता है। यह कोड सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सिलिंडर की डिलीवरी लेते समय डिलीवरी मैन को यही कोड बताना अनिवार्य होता है।
मगर कई बार जल्दबाजी में या ओटीपी ऑटो डिलीट ऑन होने की वजह से यह जरूरी मैसेज डिलीट हो जाता है, जिससे लोगों के मन में यह चिंता सताने लगती है कि अब बिना कोड के उन्हें गैस सिलिंडर कैसे मिलेगा। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो गया है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आइए इस लेख में जानते हैं कि इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए।
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डीएसी कोड क्या होता है?
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डीएसी कोड क्या होता है?
- डीएसी कोड एलपीजी गैस सिलिंडर की होम डिलीवरी के समय सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक बेहद महत्वपूर्ण गुप्त ओटीपी कोड होता है।
- जब भी आप अपने गैस सिलिंडर की बुकिंग करते हैं, तो यह कोड आपकी सुरक्षा और यह सुनिश्चित करने के लिए भेजा जाता है कि सिलिंडर सही और असली ग्राहक तक ही पहुंचे।
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कोड डिलीट होने पर क्या करें?
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कोड डिलीट होने पर क्या करें?
- अगर किसी कारणवश आपकी बुकिंग का यह जरूरी डीएसी कोड गलती से डिलीट हो जाता है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
- आप सीधे अपनी गैस एजेंसी के कर्मचारियों या घर पर गैस लेकर आए डिलीवरी बॉय से कहकर तुरंत नया कोड दोबारा से जनरेट करवा सकते हैं, जो कुछ ही पलों में मिल जाता है।
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दूसरा कोड कैसे मिलेगा?
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दूसरा कोड कैसे मिलेगा?
- नया कोड प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत आसान होती है।
- डिलीवरी बॉय के पास उनके अपने एप्लीकेशन या फोन में एक खास विकल्प मौजूद होता है, जिसके जरिए वे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक नया और ताजा डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड भेज सकते हैं।
- इसके अलावा आप चाहें तो संबंधित गैस एजेंसी के एप से भी डीएसी कोड दोबारा मंगा सकते हैं।
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सिलिंडर लेते वक्त क्या सावधानियां?
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सिलिंडर लेते वक्त क्या सावधानियां?
- गैस सिलिंडर लेते वक्त उसके वजन को तौलकर जरूर जाचें कि कहीं उसमें गैस कम तो नहीं है।
- साथ ही ये भी चेक करें की कहीं गैस सिलिंडर एक्सपायर तो नहीं है।