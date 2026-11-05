एलपीजी बुकिंग का DAC कोड गलती से हो गया है डिलीट? जानिए बिना कोड के कैसे मिलेगा गैस सिलिंडर

LPG DAC Code Deleted: जब भी कोई आम ग्राहक अपने घर के रसोई गैस सिलिंडर की बुकिंग करता है, तो उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक विशेष डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड यानी डीएसी भेजा जाता है। यह कोड सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सिलिंडर की डिलीवरी लेते समय डिलीवरी मैन को यही कोड बताना अनिवार्य होता है।





मगर कई बार जल्दबाजी में या ओटीपी ऑटो डिलीट ऑन होने की वजह से यह जरूरी मैसेज डिलीट हो जाता है, जिससे लोगों के मन में यह चिंता सताने लगती है कि अब बिना कोड के उन्हें गैस सिलिंडर कैसे मिलेगा। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो गया है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आइए इस लेख में जानते हैं कि इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए।