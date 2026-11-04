रमा एकादशी व्रत कथा: शोभन को कैसे मिला दिव्य नगर, जानें कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत की पौराणिक कथा

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Rama Eakdashi Vrat Katha In Hindi: रमा एकादशी का व्रत 5 नवंबर 2026, गुरुवार को रखा जाएगा। दीपावली से चार दिन पहले आने वाली इस एकादशी का विशेष धार्मिक महत्व है। इसका नाम माता लक्ष्मी के एक अन्य नाम 'रमा' पर पड़ा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, रमा एकादशी का उपवास करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। व्रत के पुण्यफल को प्राप्त करने के लिए श्रद्धालुओं को रमा एकादशी की पौराणिक कथा का पाठ भी करना चाहिए।

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रमा एकादशी व्रत कथा

प्राचीन समय में मुचुकुंद नाम के एक प्रतापी और धर्मपरायण राजा हुआ करते थे। उनकी मित्रता देवराज इंद्र, यमराज, कुबेर, वरुण और विभीषण जैसे महान व्यक्तित्वों से थी। राजा भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनकी एक पुत्री थी, जिसका नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था।



एक बार शोभन अपनी पत्नी चंद्रभागा के साथ उसके मायके आया हुआ था। संयोग से उन दिनों रमा एकादशी का पर्व नजदीक था। चंद्रभागा को इस बात की चिंता सताने लगी कि उसका पति एकादशी का उपवास कैसे रख पाएगा। शोभन शारीरिक रूप से काफी कमजोर था और उसके लिए लंबे समय तक भूखे रहना कठिन था।



एकादशी से एक दिन पहले राजा मुचुकुंद ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि पर्व के दिन किसी भी व्यक्ति को भोजन नहीं करना है। यह सुनकर शोभन घबरा गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसे कोई ऐसा रास्ता बताना चाहिए, जिससे उसकी जान बच सके।



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इस पर चंद्रभागा ने उसे समझाया कि उनके पिता के राज्य में एकादशी के दिन सभी लोग उपवास रखते हैं। ऐसे में यदि वह भोजन करना चाहता है, तो उसे किसी दूसरे स्थान पर जाना होगा। राज्य में रुकने पर उसे भी व्रत का पालन करना पड़ेगा।



पत्नी की बात सुनकर शोभन ने उपवास करने का निर्णय लिया और अपना भाग्य भगवान के भरोसे छोड़ दिया। हालांकि, भूख और कमजोरी के कारण उसकी हालत बिगड़ती गई। अंततः एकादशी की अगली सुबह उसके प्राण निकल गए। राजा ने विधि-विधान से सुगंधित लकड़ियों के माध्यम से उसका अंतिम संस्कार करवाया। वहीं, चंद्रभागा ने अपने पिता के घर पर ही रहने का फैसला किया।



रमा एकादशी का व्रत करने के पुण्य से शोभन को मंदराचल पर्वत पर एक सुंदर और भव्य नगर प्राप्त हुआ। वहां सुख-सुविधाओं के साथ धन-धान्य की कोई कमी नहीं थी। हालांकि, यह नगर स्थायी नहीं था, क्योंकि शोभन ने एकादशी का उपवास पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ नहीं किया था।



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कुछ समय बाद मुचुकुंद राज्य का एक ब्राह्मण तीर्थयात्रा करते हुए उस दिव्य नगर में पहुंचा। वहां उसने शोभन को देखा और पहचान लिया कि वह राजा मुचुकुंद का दामाद है। शोभन ने भी ब्राह्मण को पहचान लिया और अपने ससुराल तथा राज्य के लोगों का हालचाल पूछा।



ब्राह्मण ने सभी के कुशल होने की जानकारी दी। इसके बाद उसने शोभन से पूछा कि उसे इतना सुंदर नगर किस प्रकार प्राप्त हुआ? तब शोभन ने बताया कि यह सब रमा एकादशी के व्रत का फल है। हालांकि, उसने यह भी स्पष्ट किया कि श्रद्धा में कमी रहने के कारण उसका यह नगर अस्थिर है।



शोभन ने ब्राह्मण से आग्रह किया कि वह उसकी पत्नी चंद्रभागा को इस बारे में बताए। उसे विश्वास था कि पत्नी के एकादशी व्रत से प्राप्त पुण्य के कारण उसका नगर स्थायी हो सकता है। ब्राह्मण ने वापस लौटकर चंद्रभागा को पूरी घटना सुनाई। पति के बारे में जानकर वह उनसे मिलने के लिए उत्सुक हो उठी और ब्राह्मण से उसे मंदराचल पर्वत तक ले जाने का अनुरोध किया।



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