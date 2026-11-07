8 नवंबर को दीपावली, जानिए आपके शहर में कल लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा ?
Diwali 2026 Laxmi Muhurat: 08 नवंबर को दीपावली है। इस दिन लक्ष्मी-गणेश की पूजा का विशेष महत्व होता है। दिवाली पर प्रदोष काल में मां लक्ष्मी की पूजा विधान है। दिवाली की रात लक्ष्मी पूजा करने से धन, सुख-समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त क्या है।
विस्तार
शुभ दीपावाली 2026- 08 नवंबर
लक्ष्मी पूजा मुहूर्त : शाम 05: 54 से 07:50 बजे
- प्रदोष काल - शाम 05:31 से 08:09 बजे
- वृषभ काल - शाम 05:54 से 07:50 बजे
- निशिता काल- रात 11:39 से 12:31
- सिंह लग्न - सुबह 12:25 से 02:42
- अमावस्या तिथि प्रारंभ - 08 नवंबर को सुबह 11:27 बजे
- अमावस्या तिथि समाप्त -09 नवंबर को रात 12:31 बजे
दिवाली 2026: शहरों के अनुसार लक्ष्मी पूजा मुहूर्त
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शहर
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लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त
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अवधि
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नई दिल्ली
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शाम 5:54 से 7:50 बजे
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1 घंटा 56 मिनट
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लखनऊ
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शाम 5:42 से 7:39 बजे
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1 घंटा 56 मिनट
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नोएडा
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शाम 5:54 से 7:49 बजे
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1 घंटा 56 मिनट
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चंडीगढ़
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शाम 5:52 से 7:46 बजे
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1 घंटा 55 मिनट
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जयपुर
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शाम 6:03 से 7:59 बजे
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1 घंटा 56 मिनट
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हैदराबाद
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शाम 6:07 से 8:08 बजे
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2 घंटे 1 मिनट
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कोलकाता
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शाम 5:20 से 7:18 बजे
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1 घंटा 58 मिनट
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पटना
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शाम 5:28 से 7:25 बजे
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1 घंटा 57 मिनट
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मुंबई
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शाम 6:27 से 8:27 बजे
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2 घंटे
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बेंगलुरु
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शाम 6:17 से 8:20 बजे
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2 घंटे 2 मिनट
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अहमदाबाद
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शाम 6:17 से 8:20 बजे
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2 घंटे 2 मिनट
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देहरादून
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शाम 5:48 से 7:43 बजे
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1 घंटा 55 मिनट
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मंडी
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शाम 5:49 से 7:43 बजे
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1 घंटा 54 मिनट
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भोपाल
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शाम 6:02 से 8:01 बजे
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1 घंटा 58 मिनट
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रांची
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शाम 5:31 से 7:29 बजे
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1 घंटा 58 मिनट
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रायपुर
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शाम 5:49 से 7:48 बजे
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1 घंटा 59 मिनट
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गुवाहाटी
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शाम 5:00 से 6:57 बजे
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1 घंटा 57 मिनट
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कानपुर
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शाम 5:45 से 7:42 बजे
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1 घंटा 57 मिनट
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प्रयागराज
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शाम 5:41 से 7:38 बजे
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1 घंटा 57 मिनट
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आगरा
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शाम 5:53 से 7:50 बजे
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1 घंटा 56 मिनट
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मेरठ
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शाम 5:51 से 7:47 बजे
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1 घंटा 55 मिनट