Auspicious Animals On Diwali: दीपावली का पर्व इस साल 8 नवंबर 2026 को मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में इस त्योहार का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। मान्यता है कि दिवाली की रात मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा करने पर सुख-समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद मिलता है। वहीं, शकुन शास्त्र में भी दीपावली के दिन दिखाई देने वाले कुछ जीवों को शुभ संकेतों से जोड़कर देखा गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन जीवों का अचानक नजर आना जीवन में धन, तरक्की और सौभाग्य के आगमन का प्रतीक हो सकता है। आइए जानते हैं कि दिवाली के दिन किन 7 जीवों का दिखना शुभ माना जाता है।
दिवाली 2026: दीपावली पर इन सात जीवों का दिखना देता है धन लाभ का संकेत, घर में बढ़ती है सुख-समृद्धि
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sat, 07 Nov 2026 12:59 PM IST
सार
Diwali par ullu dikhna: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दीपावली के दिन इन जीवों का अचानक नजर आना जीवन में धन, तरक्की और सौभाग्य के आगमन का प्रतीक हो सकता है। आइए जानते हैं कि दिवाली के दिन किन 7 जीवों का दिखना शुभ माना जाता है।
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