दिवाली 2026: दीपावली पर इन सात जीवों का दिखना देता है धन लाभ का संकेत, घर में बढ़ती है सुख-समृद्धि

1 of 8 दीपावली पर इन सात जीवों का दिखना देता है धन लाभ का संकेत - फोटो : AI







Link Copied



Auspicious Animals On Diwali: दीपावली का पर्व इस साल 8 नवंबर 2026 को मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में इस त्योहार का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। मान्यता है कि दिवाली की रात मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा करने पर सुख-समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद मिलता है। वहीं, शकुन शास्त्र में भी दीपावली के दिन दिखाई देने वाले कुछ जीवों को शुभ संकेतों से जोड़कर देखा गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन जीवों का अचानक नजर आना जीवन में धन, तरक्की और सौभाग्य के आगमन का प्रतीक हो सकता है। आइए जानते हैं कि दिवाली के दिन किन 7 जीवों का दिखना शुभ माना जाता है।

Trending Videos

2 of 8 उल्लू - फोटो : AI

1. दिवाली की रात उल्लू दिखना

धार्मिक मान्यताओं में उल्लू को मां लक्ष्मी का वाहन बताया गया है। इसलिए दीपावली के दिन इसका दिखाई देना बेहद शुभ माना जाता है। शकुन शास्त्र के अनुसार, उल्लू का नजर आना घर में सुख-समृद्धि आने और आर्थिक स्थिति मजबूत होने का संकेत हो सकता है। मान्यता है कि दिवाली की रात उल्लू दिखना विशेष रूप से सौभाग्यशाली होता है। इसे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने से जोड़कर भी देखा जाता है।

3 of 8 छछूंदर - फोटो : AI

2. छछूंदर का अचानक नजर आना

दिवाली के दिन छछूंदर दिखाई देने को भी शुभ शकुन माना गया है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार, इसका दिखना आर्थिक परेशानियां दूर होने और धन से जुड़े मामलों में अनुकूलता आने का संकेत देता है। ऐसा माना जाता है कि यह जीव जीवन में तरक्की और नए अवसरों का प्रतीक हो सकता है।



विज्ञापन विज्ञापन

4 of 8 छिपकली - फोटो : AI

3. दीपावली पर छिपकली दिखना

शकुन शास्त्र में दिवाली के अवसर पर छिपकली का दिखाई देना भी शुभ माना जाता है। खासतौर पर लक्ष्मी पूजन के दौरान यदि घर की दीवार पर छिपकली नजर आ जाए, तो इसे सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह मां लक्ष्मी की प्रसन्नता और घर में सुख-शांति बने रहने का प्रतीक हो सकता है। ऐसी मान्यता है कि इसका दिखना आने वाले समय में अच्छे परिणाम मिलने का संकेत देता है।



विज्ञापन

5 of 8 दिवाली पर बिल्ली का घर आना - फोटो : adobe stock