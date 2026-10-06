नवरात्रि 2026: माता की चौकी सजाते समय न करें ये गलतियां, जानें सही दिशा और नियम

1 of 5 माता की चौकी सजाने के नियम - फोटो : AI







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शारदीय नवरात्रि के दिनों में घरों में मां दुर्गा की पूजा के लिए कलश स्थापना के साथ माता की चौकी भी सजाई जाती है। मान्यता है कि पूजा स्थल की दिशा और उसकी व्यवस्था का ध्यान रखने से घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है। ऐसे में चौकी स्थापित करने से लेकर अखंड ज्योत रखने तक कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं नवरात्रि में माता की चौकी से जुड़े वास्तु और पूजा के जरूरी नियम।



शारदीय नवरात्रि 2026

हर साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। वर्ष 2026 में नवरात्रि 11 अक्तूबर से शुरू होकर 19 अक्तूबर तक चलेगी। इसके बाद 20 अक्तूबर को विजयादशमी यानी दशहरा मनाया जाएगा।





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2 of 5 किस दिशा में रखें माता की चौकी? - फोटो : adobe

किस दिशा में रखें माता की चौकी?

वास्तु के अनुसार, पूजा-पाठ के लिए घर का ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा सबसे शुभ मानी जाती है। इसलिए संभव हो तो इसी दिशा में माता की चौकी स्थापित करें। यदि उत्तर-पूर्व दिशा में जगह उपलब्ध नहीं है, तो पूजा के लिए उत्तर या पूर्व दिशा भी चुनी जा सकती है। पूजा करते समय साधक का मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर हो, तो इसे भी शुभ माना जाता है।

3 of 5 चौकी स्थापित करने से पहले रखें स्वच्छता का ध्यान - फोटो : adobe stock

चौकी स्थापित करने से पहले रखें स्वच्छता का ध्यान

माता की चौकी रखने से पहले पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ कर लें। इसके बाद लकड़ी की चौकी पर स्वच्छ लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर मां दुर्गा की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। पूजा की जगह के आसपास गंदगी, जूते-चप्पल, झाड़ू, बेकार सामान या कबाड़ आदि नहीं रखना चाहिए। इससे पूजा स्थल साफ-सुथरा और व्यवस्थित बना रहेगा।



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4 of 5 अखंड ज्योत रखते समय इन बातों का रखें ध्यान - फोटो : adobe stock

पूजा सामग्री की शुद्धता भी जरूरी

चौकी सजाते समय मां दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर, कलश और अन्य पूजा सामग्री की स्थिति देख लें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पूजा स्थल पर टूटी या खंडित प्रतिमा रखना उचित नहीं माना जाता। इसलिए नवरात्रि की पूजा शुरू करने से पहले सभी जरूरी सामग्रियों को जांचकर ही चौकी सजाएं।



अखंड ज्योत रखते समय इन बातों का रखें ध्यान

यदि आपने पूरे नौ दिनों तक अखंड ज्योत जलाने का संकल्प लिया है, तो दीपक के स्थान को लेकर विशेष सावधानी बरतें। दीपक को पर्दे, कागज, कपड़े और दूसरी ज्वलनशील वस्तुओं से पर्याप्त दूरी पर रखें। इसे ऐसी जगह रखना चाहिए जहां तेज हवा सीधे न आती हो और आसपास पर्याप्त खाली व सुरक्षित स्थान मौजूद हो। सुरक्षा की दृष्टि से दीपक को स्थिर और मजबूत स्थान पर रखना भी जरूरी है।



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5 of 5 चौकी पर अर्पित फूलों की भी करें सफाई - फोटो : adobe