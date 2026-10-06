Navratri 9 Days Bhog: नवरात्रि के नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान भक्त व्रत-उपवास रखने के साथ देवी मां की विधि-विधान से आराधना करते हैं। पूजा में भोग और प्रसाद का भी विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नवरात्रि के प्रत्येक दिन देवी के अलग स्वरूप को उनकी प्रिय मानी जाने वाली चीजों का भोग अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि श्रद्धा और नियमपूर्वक देवी को भोग लगाने से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और जीवन की परेशानियों से राहत मिलती है। कई भक्त नौ दिनों तक अलग-अलग प्रसाद तैयार करके देवी को अर्पित करते हैं और बाद में इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण या दान करते हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि के नौ दिनों में किस देवी को कौन सा भोग अर्पित किया जाता है और इससे जुड़ी क्या मान्यताएं हैं।
नवरात्रि भोग लिस्ट: नवरात्रि में किस दिन क्या चढ़ाएं? जानें मां दुर्गा के 9 स्वरूपों के भोग की पूरी लिस्ट
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Tue, 06 Oct 2026 11:47 AM IST
सार
नवरात्रि के नौ दिनों में मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, हर दिन देवी को विशेष भोग अर्पित करने का विधान है। आइए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में किस स्वरूप को कौन सा भोग चढ़ाना शुभ माना जाता है।
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