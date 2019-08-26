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यह 6 बातें जो आप गायत्री मंत्र के बारे में बिल्कुल नहीं जानते होंगे

धर्म डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली, Updated Tue, 27 Aug 2019 10:36 AM IST
know about benefits of gayatri mantra
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- फोटो : Rohit Jha
हममें से कई लोगों को गायत्री मंत्र याद होगा, जिसका जाप हम लोग पूजा के दौरान करते हैं। क्योंकि गायत्री मंत्र को वेदों में चमत्कारी और फायदेमंद बताया गया है। गायत्री मंत्र का जप सामान्य तौर पर उपनयन संस्कार के बाद ही किया जाता है। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं गायत्री मंत्र के बारे में कई बातें, जिससे आप जान पाएंगे कि क्यों हर किसी को गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। 

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gyatri parivar shanti kunj gyatri mantra
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- फोटो : Rohit Jha
रूपया(सांकेतिक तस्वीर)
रूपया(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया
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