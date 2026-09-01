Hal Shashthi 2026: 2 सितंबर को है हल छठ, बन रहे 3 शुभ योग; जानें पूजा सामग्री, विधि और व्रत के नियम

1 of 7 हरछठ 2026 - फोटो : amar ujala

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2 of 7 उदया तिथि के अनुसार हरछठ का व्रत 2 सितंबर 2026, बुधवार को रखा जाएगा।

कब है हरछठ?

वैदिक पंचांग के अनुसार, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि 2 सितंबर 2026 को सुबह 6 बजकर 12 मिनट से शुरू होगी और 3 सितंबर को सुबह 4 बजकर 25 मिनट पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार हरछठ का व्रत 2 सितंबर 2026, बुधवार को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार, यह पर्व जन्माष्टमी से दो दिन पहले मनाया जाता है। हल छठ को विशेष रूप से संतान की सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली से जोड़कर देखा जाता है।

3 of 7 हल छठ पर बनेंगे 3 शुभ योग - फोटो : adobe stock

हल छठ पर बनेंगे 3 शुभ योग

इस वर्ष हल छठ का दिन शुभ योगों के संयोग से खास माना जा रहा है। पंचांग के अनुसार, इस दिन ध्रुव योग का निर्माण होगा, जो सुबह से लेकर रात 9 बजकर 12 मिनट तक रहेगा। इसके बाद व्याघात योग शुरू होगा, जो पूरी रात तक रहेगा। इसके अलावा तिथि और नक्षत्र के संयोग को भी पूजा-पाठ के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में हल छठ पर विधि-विधान से पूजा करने और संतान की मंगलकामना करने का विशेष महत्व रहेगा।

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4 of 7 हरछठ पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट

हरछठ पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट भैंस का दूध, दही और घी

भैंस का गोबर

महुआ के फल, फूल और पत्ते

ऐपण

मिट्टी के छोटे कुल्हड़

ज्वार की धानी

मिट्टी की मटकी

देवली-छेवली

पसही चावल या तालाब में उगा चावल

भुना हुआ चना

घी में भुना हुआ महुआ

धान का लावा

सात प्रकार के अनाज

लाल चंदन

हल्दी

नया वस्त्र

जनेऊ

कुश

मिट्टी का दीपक

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5 of 7 इस तरह करें हल छठ की पूजा - फोटो : अमर उजाला