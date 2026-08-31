श्राद्ध 2026: कब से शुरू होगा पितृपक्ष? जानें सर्वपितृ अमावस्या तक की सभी महत्वपूर्ण तिथियां

1 of 7 कब से शुरू हो रहे हैं पितृ पक्ष? - फोटो : AI

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें







Link Copied



2 of 7 पितृपक्ष की शुरुआत 26 सितंबर, शनिवार से होगी। - फोटो : adobe stock

कब से शुरू होगा पितृपक्ष 2026?

साल 2026 में पितृपक्ष की शुरुआत 26 सितंबर, शनिवार से होगी। इस दिन भाद्रपद पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। इसके अगले दिन यानी 27 सितंबर को प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध होगा। वहीं, पितृपक्ष का समापन 10 अक्तूबर, शनिवार को सर्वपितृ अमावस्या के साथ होगा। इस दिन उन सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है, जिनकी श्राद्ध तिथि ज्ञात नहीं होती या किसी कारणवश उनका श्राद्ध तिथि पर नहीं हो पाता।

3 of 7 पितृपक्ष 2026 कैलेंडर - फोटो : adobe stock

पितृपक्ष 2026 कैलेंडर दिनांक वार तिथि श्राद्ध 26 सितंबर शनिवार भाद्रपद पूर्णिमा पूर्णिमा श्राद्ध 27 सितंबर रविवार प्रतिपदा प्रतिपदा श्राद्ध 28 सितंबर सोमवार द्वितीया द्वितीया श्राद्ध 29 सितंबर मंगलवार तृतीया तृतीया श्राद्ध 30 सितंबर बुधवार चतुर्थी चतुर्थी और पंचमी श्राद्ध 1 अक्तूबर गुरुवार षष्ठी षष्ठी श्राद्ध 2 अक्तूबर शुक्रवार सप्तमी सप्तमी श्राद्ध 3 अक्तूबर शनिवार अष्टमी अष्टमी श्राद्ध 4 अक्तूबर रविवार नवमी नवमी श्राद्ध 5 अक्तूबर सोमवार दशमी दशमी श्राद्ध 6 अक्तूबर मंगलवार एकादशी एकादशी श्राद्ध 7 अक्तूबर बुधवार द्वादशी द्वादशी श्राद्ध 8 अक्तूबर गुरुवार त्रयोदशी त्रयोदशी श्राद्ध 9 अक्तूबर शुक्रवार चतुर्दशी चतुर्दशी श्राद्ध 10 अक्तूबर शनिवार अमावस्या सर्वपितृ श्राद्ध

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 7 किस दिन करना चाहिए पितरों का श्राद्ध? - फोटो : adobe stock

किस दिन करना चाहिए पितरों का श्राद्ध?

हिंदू धर्म की मान्यताओं और शास्त्रों के अनुसार, पितृपक्ष के दौरान जिस तिथि को किसी पूर्वज या परिवार के सदस्य का निधन हुआ था, उसी तिथि पर उनका श्राद्ध करना उचित माना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु प्रतिपदा तिथि को हुई है, तो पितृपक्ष में प्रतिपदा तिथि के दिन ही उनका श्राद्ध किया जाता है।

विज्ञापन

5 of 7 चतुर्थी और पंचमी श्राद्ध एक ही दिन - फोटो : freepik