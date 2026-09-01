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गणेश जी के इन नामों का जाप दूर करेगा संकट, करियर को मिलेगी नई दिशा
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
Published by: मेघा कुमारी
Updated Wed, 02 Sep 2026 05:25 AM IST
सार
Wednesday Remedies For Career: बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा के साथ उनके कुछ विशेष नामों का जाप करने से पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। साथ ही सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं।
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Wednesday Remedies For Career
- फोटो : अमर उजाला
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Wednesday Remedies For Career: हिंदू धर्म में भगवान गणेश को ज्ञान, बुद्धि, सफलता और शुभता का कारक माना जाता है। मान्यता है कि, उनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन में सुख-सौभाग्य बढ़ता है और कार्यों में सफलता के साथ मान-सम्मान की प्राप्ति होती हैं। यही वजह है कि, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से करने का विधान है। खासतौर पर छात्रों के लिए गणेश जी की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे एकाग्रता और बुद्धि में वृद्धि होने की मान्यता है। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा के साथ उनके कुछ विशेष नामों का जाप करने से पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। साथ ही करियर से जुड़ी परेशानियां दूर होने और आगे बढ़ने के नए अवसर मिलने की संभावना बनती है। ऐसे में आइए जानते हैं भगवान गणेश के उन शक्तिशाली नामों के बारे में, जिनका जाप करना शुभ माना जाता है।
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