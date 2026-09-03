जन्माष्टमी 2026: रात 12:13 बजे खत्म हो जाएगी अष्टमी तिथि, जानें कब करें लड्डू गोपाल का अभिषेक और आरती

1 of 5 जन्माष्टमी 2026: जानें आरती और पूजा का समय - फोटो : AI

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2 of 5 जन्माष्टमी 2026 पर अभिषेक का सही समय - फोटो : Amar Ujala

3 of 5 रात 12 बजे करें जन्म आरती - फोटो : Amar Ujala

रात 12 बजे करें जन्म आरती

घर पर जन्माष्टमी की पूजा करने वाले भक्त रात 11:57 बजे से पूजन शुरू कर सकते हैं। भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का उत्सव रात 12 बजे मनाना सबसे शुभ माना जाता है। इसी समय शंख और घंटी बजाकर लड्डू गोपाल की जन्म आरती करें।



चूंकि अष्टमी तिथि रात 12:13 बजे तक ही रहेगी, इसलिए जन्म आरती अष्टमी तिथि के दौरान ही संपन्न करनी होगी। इसके लिए 12:13 बजे तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।

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4 of 5 पूजा का आसान क्रम इस तरह रखा जा सकता है: - फोटो : Amar Ujala

पूजा का आसान क्रम इस तरह रखा जा सकता है: रात 11:45 बजे लड्डू गोपाल का अभिषेक करें।

करीब 11:55 बजे कान्हा को नए वस्त्र और आभूषण पहनाएं।

रात 12 बजे शंख-घंटी के साथ कृष्ण जन्मोत्सव मनाएं।

इसके बाद जन्म आरती करें।

माखन-मिश्री, पंजीरी, फल या सात्विक मिठाई का भोग लगाएं।

अष्टमी तिथि समाप्त होने से पहले पुष्प आदि अर्पित कर सकते हैं।

12:13 बजे के बाद पूजा रोकना जरूरी नहीं

अष्टमी तिथि के समाप्त होने का मतलब यह नहीं है कि 12:13 बजे के बाद पूजा तुरंत बंद करनी होगी। दिल्ली में निशीथ काल 12:43 बजे तक बताया गया है। मुख्य जन्म पूजा और आरती अष्टमी तिथि के भीतर करना बेहतर माना जाएगा, लेकिन इसके बाद भी भक्त भजन, मंत्र जाप और आरती कर सकते हैं।



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