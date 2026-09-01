घर के मंदिर में श्रीकृष्ण के कौन से स्वरूप की करनी चाहिए पूजा? जानें क्या कहते हैं नियम

1 of 5 घर में श्रीकृष्ण का कौन सा रूप रखें? - फोटो : AI

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2 of 5 अलग-अलग रूपों में होती है कान्हा की पूजा - फोटो : Adobe Stock

अलग-अलग रूपों में होती है कान्हा की पूजा

विभिन्न संप्रदायों और परंपराओं में भगवान श्रीकृष्ण के अलग-अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। कई जगह किशोर कृष्ण की पूजा का विधान है, जिसमें कान्हा हाथ में बांसुरी लिए दिखाई देते हैं। इस रूप में कई प्रतिमाओं या चित्रों में भगवान के साथ गाय भी नजर आती है।



इसके अलावा श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप यानी बाल गोपाल की पूजा भी काफी प्रचलित है। घर में श्रीकृष्ण की प्रतिमा स्थापित करने की बात करें तो लड्डू गोपाल का स्वरूप विशेष रूप से शुभ माना जाता है। सामान्य गृहस्थ भी इस स्वरूप की श्रद्धापूर्वक आराधना कर सकते हैं।

3 of 5 लड्डू गोपाल की बच्चे की तरह करें सेवा - फोटो : adobe stock

लड्डू गोपाल की बच्चे की तरह करें सेवा

घर में बाल गोपाल की स्थापना के बाद भक्त उनकी सेवा एक छोटे बच्चे के समान करते हैं। उन्हें परिवार का सदस्य मानकर उनके स्नान, वस्त्र, भोग और विश्राम का ध्यान रखा जाता है। इसी वजह से कई भक्त लड्डू गोपाल को अपने घर के बच्चे की तरह मानते हैं और बाहर जाते समय उन्हें साथ भी ले जाते हैं।

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4 of 5 रोजाना पूजा करना माना जाता है जरूरी - फोटो : adobe stock

रोजाना पूजा करना माना जाता है जरूरी

यदि घर में लड्डू गोपाल की स्थापना की गई है तो उनकी नियमित पूजा और सेवा भी करनी चाहिए। पूजा के दौरान उन्हें दूध, गंगाजल और पंचामृत से स्नान कराया जाता है। इसके बाद साफ वस्त्र पहनाकर उन्हें आसन पर विराजमान करें और धूप, दीप व अगरबत्ती अर्पित करें।

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