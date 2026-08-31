लकी राशिफल: जन्माष्टमी पर वृषभ सहित इन राशि वालों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, भाग्य भी देगा पूरा साथ

Krishna Janmasthami 2026: भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस बार 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इस तिथि पर रोहिणी नक्षत्र और वृषभ राशि में चंद्रमा का संयोग रहेगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में ही हुआ था। इसलिए जन्माष्टमी पर इस नक्षत्र का संयोग पर्व की धार्मिक महत्ता को और बढ़ा देता है। वहीं, इस विशेष संयोग का प्रभाव कुछ राशियों के लिए भी शुभ माना जा रहा है। इस साल हर्षण योग भी रहेगा और ग्रहों की अनुकूल स्थिति कुछ जातकों के लिए अच्छे परिणाम के योग बनाएगी। ऐसे में इस साल जन्माष्टमी कुछ राशि वालों के लिए बेहद लकी साबित हो सकती है। इन जातकों को सभी क्षेत्रों में अच्छे परिणामों की प्राप्ति संभव है। आइए इन लकी राशियों को जानते हैं।