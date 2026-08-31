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लकी राशिफल: जन्माष्टमी पर वृषभ सहित इन राशि वालों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, भाग्य भी देगा पूरा साथ
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
Published by: मेघा कुमारी
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:34 PM IST
सार
Krishna Janmasthami 2026: हर साल भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस बार 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को कृष्ण जन्माष्टमी है। इस तिथि पर कुछ राशियों का भाग्योदय भी हो सकता है। साथ ही जातकों को करियर-कारोबार में सफलता की प्राप्ति भी संभव है।
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Krishna Janmasthami 2026
- फोटो : अमर उजाला
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Krishna Janmasthami 2026: भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस बार 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इस तिथि पर रोहिणी नक्षत्र और वृषभ राशि में चंद्रमा का संयोग रहेगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में ही हुआ था। इसलिए जन्माष्टमी पर इस नक्षत्र का संयोग पर्व की धार्मिक महत्ता को और बढ़ा देता है। वहीं, इस विशेष संयोग का प्रभाव कुछ राशियों के लिए भी शुभ माना जा रहा है। इस साल हर्षण योग भी रहेगा और ग्रहों की अनुकूल स्थिति कुछ जातकों के लिए अच्छे परिणाम के योग बनाएगी। ऐसे में इस साल जन्माष्टमी कुछ राशि वालों के लिए बेहद लकी साबित हो सकती है। इन जातकों को सभी क्षेत्रों में अच्छे परिणामों की प्राप्ति संभव है। आइए इन लकी राशियों को जानते हैं।
वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों को जन्माष्टमी पर विशेष लाभ होने के योग हैं। आपको अपने अटके कामों में मनचाही सफलता की प्राप्ति हो सकती है। इस दौरान भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। करियर से जुड़े मामलों में भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न हो सकता है। इस दिन कृष्ण जी को बांसुरी अर्पित करने से आपकी अन्य मनोकामाएं भी पूरी हो सकती हैं।
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धनु राशि
धनु राशि वालों को व्यापार में लाभ होगा। आपकी अटकी हुई डील फाइनल हो सकती है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। इस दौरान नए लोगों से मुलाकात भी आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है। मनचाही यात्रा का अवसर आपको प्राप्त होने के योग है। विवाह के लिए रिश्ता भी इस समय आ सकता है। नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या कोई अच्छी खबर मिल सकती है।
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