56 भोग थाली: जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को लगाने वाले हैं 56 भोग? जानें किन चीजों को करना है शामिल

56 Bhog Thali For Krishna Janmashtami 2026: भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव इस साल 4 सितंबर 2026 को मनाया जा रहा है। इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्रीकृष्ण की विधि-विधान से पूजा-अर्चना करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है और भक्तों को कान्हा की कृपा प्राप्त होती हैं। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भगवान श्रीकृष्ण को 56 प्रकार के भोग अर्पित करने की भी परंपरा है। इस छप्पन भोग की थाली में अलग-अलग तरह के व्यंजन और स्वाद शामिल किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि, कान्हा को लगाए जाने वाले इन 56 भोगों में कौन-कौन सी चीजें शामिल होती हैं? अगर नहीं, तो आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं।

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