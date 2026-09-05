8 सितंबर को भौम प्रदोष व्रत, जानिए तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व

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हिंदू पंचांग के अनुसार, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 08 सितंबर को दोपहर 2 बजकर 42 मिनट पर शुरू होगी और इसका समापन 9 सितंबर को दोपहर 12 बजकर 30 मिनट पर खत्म होगी। ऐसे में प्रदोष काल 8 सितंबर को पड़ेगा और इस दिन व्रत रखा जाएगा। मंगलवार के दिन प्रदोष काल 8 सितंबर है।हिंदू पंचांग के अनुसार, 8 सितंबर को भगवान शिव की पूजा का समय 6 बजकर 35 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 52 मिनट तक रहेगा। इसमें भवगान शिव का गंगाजल, दूध, बेलपत्र, फल-फूल और बेलपत्र से अभिषेक करें ऊं नम: शिवाय मंत्रों का जाप करें। इस दिन ब्रह्रामुहूर्त सुबह 4 बजकर 31 मिनट से लेकर 5 बजकर 17 मिनट तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 54 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 44 मिनट तक रहेगा और निशिता काल रात 11 बजकर 56 मिनट से लेकर रात 12 बजकर 42 मिनट तक रहेगा।इस बार भौम प्रदोष पर तीन तरह का शुभ योग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग, परिघ योग और शिव योग।सुबह से रात 12 बजकर 40 मिनट तक फिर शिव योग।8 सितंबर शाम 4 बजकर 39 मिनट से 9 सितंबर सुबह 6 बजकर 3 मिनट तक।सुबह से शाम 4 बजकर 39 मिनट तक।- सबसे पहले प्रदोष काल में स्नान करके साफ-सुथरे वस्त्र पहनें।- शिवलिंग पर जल, गंगाजल और दूध से अभिषेक करें।- इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, सफेद, दूथ और अक्षत अर्पित करें।- दीपक जलाकर शिव आरती करें और ऊं नम: शिवाय का जाप करें।- इस दिन वाद-विवाद से बचें, क्रोध और तामसिक भोजन करने से बचें।प्रदोष व्रत का महत्व- प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है।- इस व्रत को रखने से संकट दूर होते हैं और नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं।- सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।