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Janmashtami 2026 Live: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज, जानें पूजा मुहूर्त से लेकर लड्डू गोपाल के भोग तक सबकुछ

Fri, 04 Sep 2026 06:59 AM IST
मेघा कुमारी धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Fri, 04 Sep 2026 06:59 AM IST
खास बातें

Janmashtami 2026 Subh Muhurat Live Updates in Hindi: शुक्रवार, 4 सितंबर 2026 को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार, यह त्योहार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर मनाया जाता है। इस वर्ष जन्माष्टमी पर अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, वृषभ राशि में चंद्रमा और सिंह राशि में सूर्य का विशेष संयोग बन रहा है। आइए इस दिन के महत्व, पूजन और शुभ मुहूर्त को जानते हैं।

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Janmashtami 2026 Date Live Puja Vidhi Shubh Muhurat Samagri List Mantra Aarti and Wishes in Hindi
श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2026 - फोटो : अमर उजाला AI

लाइव अपडेट

06:59 AM, 04-Sep-2026

Janmashtami 2026: बाल गोपाल को भोग लगाने के नियम

जन्माष्टमी पर बाल गोपाल को भोग अर्पित करते समय शुद्धता और सात्विकता का विशेष ध्यान रखने की परंपरा है। भगवान श्रीकृष्ण को बाल रूप में माखन-मिश्री समेत कई सात्विक चीजें प्रिय मानी जाती हैं।

  • बाल गोपाल को हमेशा सात्विक और शुद्ध भोजन का भोग लगाएं।
  • भोग तैयार करते समय साफ-सफाई और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें।
  • भोग रखने वाले बर्तनों को अच्छी तरह साफ करके ही इस्तेमाल करें।
  • भोग में मिठाई या अन्य मीठे पकवान शामिल किए जा सकते हैं।
  • भगवान को अर्पित किए जाने वाले जल और भोग में तुलसी दल जरूर रखें।
  • बाल गोपाल को जल अर्पित करने के लिए स्वच्छ पात्र का इस्तेमाल करें।
  • जन्माष्टमी की मध्यरात्रि में माखन-मिश्री का भोग लगाना विशेष परंपरा मानी जाती है।
06:40 AM, 04-Sep-2026

Janmashtami 2026: जन्माष्टमी पर ऐसे करें बाल गोपाल की पूजा

 

  • धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जन्माष्टमी पर बाल गोपाल की विधिपूर्वक पूजा करने से भक्त को भगवान श्रीकृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पूजा के लिए पहले घर के मंदिर और पूजा स्थान की अच्छी तरह सफाई करें। भगवान के स्वागत के लिए घर और मंदिर को फूलों, रोशनी और रंगोली से सजाया जा सकता है।
  • पूजा की तैयारी के लिए आसन, झूला, पाद्य, पंचामृत, आचमन के लिए जल, स्नान सामग्री, फूल, धूप, दीप और भोग आदि सामग्री रख सकते हैं। पूजा की सभी वस्तुएं स्वच्छ होनी चाहिए।
  • जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान करके पूजा और भगवान श्रीकृष्ण के ध्यान से दिन की शुरुआत करें। रात में पूजा स्थल को सुंदर तरीके से सजाएं और भगवान के जन्म के समय यानी निशीथ काल में दीप प्रज्वलित करके जन्मोत्सव मनाएं।
  • सबसे पहले चौकी पर स्वच्छ वस्त्र बिछाएं और उस पर बाल गोपाल को विराजमान करें। इसके बाद उन्हें पंचामृत और गंगाजल से स्नान कराएं। स्नान के बाद भगवान को साफ एवं नए वस्त्र पहनाएं। उन्हें तिलक लगाएं और फूल, तुलसी दल आदि अर्पित करें।
  • इसके बाद बाल गोपाल को माखन-मिश्री और अन्य सात्विक पकवानों का भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करें। धूप और दीप जलाकर भगवान श्रीकृष्ण की आरती करें और श्रद्धापूर्वक उनका ध्यान करें।
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06:26 AM, 04-Sep-2026

मथुरा, उत्तर प्रदेश: जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में मंगला आरती और विशेष पूजा की जा रही है।

06:20 AM, 04-Sep-2026

जन्माष्टमी 2026 शुभ योग

ज्योतिषियों के अनुसार, जन्माष्टमी के दिन जयंती योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, हर्षण योग, हंस योग, मालव्य योग, बुधादित्य राजयोग और नवपंचम राजयोग का संयोग बन रहा है। इसके अलावा अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और वृषभ राशि में चंद्रमा की स्थिति भी इस दिन को विशेष बना रही है। धार्मिक दृष्टि से इन शुभ संयोगों में भगवान श्रीकृष्ण की पूजा करना बेहद फलदायी माना जाता है।
06:13 AM, 04-Sep-2026

कृष्ण जन्माष्टमी 2026

भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 4 सितंबर 2026 को रात 2 बजकर 25 मिनट से शुरू होकर 5 सितंबर 2026 को रात 12 बजकर 13 मिनट तक रहेगी। ऐसे में 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को ही कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मान्य होगा। इस तिथि पर अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, ग्रहों का खास संयोग और वृषभ राशि में चंद्रमा का योग रहे
06:00 AM, 04-Sep-2026

Janmashtami 2026 Live: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज, जानें पूजा मुहूर्त से लेकर लड्डू गोपाल के भोग तक सबकुछ

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस साल 4 सितंबर 2026 को कान्हा के जन्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जन्माष्टमी पर आधी रात के समय भगवान श्रीकृष्ण की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस बार यह पर्व ग्रहों और नक्षत्रों की विशेष स्थिति के कारण और भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, जन्माष्टमी पर 7 शुभ योगों का संयोग बन रहा है, जो इस दिन की धार्मिक महत्ता को बढ़ा सकता है।
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