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जन्माष्टमी 2026: राशि के अनुसार करें लड्डू गोपाल का श्रृंगार, जानें किस राशि के लिए कौन सा रंग शुभ
धर्म डेस्क, अमर उजाला
Published by: ज्योति मेहरा
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:51 PM IST
सार
जन्माष्टमी के दिन राशि के अनुकूल रंग के वस्त्रों और सामग्री से लड्डू गोपाल का श्रृंगार करने से भगवान श्रीकृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। आइए जानते हैं कि 12 राशियों के जातकों को जन्माष्टमी पर कान्हा का श्रृंगार किस तरह करना चाहिए।
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जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को पहनाएं राशि अनुसार शुभ रंग
- फोटो : AI
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सनातन परंपरा में भगवान श्रीकृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। जन्माष्टमी उनके धरती पर अवतरण की खुशी में मनाया जाने वाला विशेष पर्व है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भक्त व्रत रखते हैं और रात के समय बाल गोपाल के जन्म का उत्सव धूमधाम से मनाते हैं। इस अवसर पर लड्डू गोपाल को नए वस्त्र पहनाने, आभूषणों से सजाने और आकर्षक श्रृंगार करने की परंपरा है।
ज्योतिष में हर राशि का संबंध किसी न किसी ग्रह और रंग से बताया गया है। इसी आधार पर मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन राशि के अनुकूल रंग के वस्त्रों और सामग्री से लड्डू गोपाल का श्रृंगार करने से भगवान श्रीकृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। आइए जानते हैं कि 12 राशियों के जातकों को जन्माष्टमी पर कान्हा का श्रृंगार किस तरह करना चाहिए।
मेष राशि
मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं। इस राशि के जातक जन्माष्टमी पर कान्हा को लाल रंग के वस्त्र पहनाकर उनका श्रृंगार कर सकते हैं। मान्यता है कि इससे दांपत्य जीवन में मधुरता आती है और मानसिक परेशानियां कम होती हैं।
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वृषभ राशि
- फोटो : amarujala
वृषभ राशि
वृषभ राशि का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है। इस राशि के लोग लड्डू गोपाल के श्रृंगार में चांदी से बनी वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इससे श्रीकृष्ण की कृपा प्राप्त होती है।
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मिथुन राशि
- फोटो : amarujala
मिथुन राशि
मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। जन्माष्टमी पर इस राशि के जातक लड्डू गोपाल को लहरिया डिजाइन वाले रंग-बिरंगे वस्त्र पहनाकर सजाएं। ऐसा श्रृंगार कान्हा को बेहद मनमोहक रूप देने के साथ शुभ माना जाता है।
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10 अगस्त का राशिफल
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कर्क राशि
कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। इस राशि के जातकों के लिए सफेद रंग को शुभ माना जाता है। जन्माष्टमी पर बाल गोपाल को सफेद वस्त्र पहनाकर सजाने से कार्यों में सफलता मिलने की मान्यता है।
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