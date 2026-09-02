जन्माष्टमी 2026: राशि के अनुसार करें लड्डू गोपाल का श्रृंगार, जानें किस राशि के लिए कौन सा रंग शुभ

1 of 13 जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को पहनाएं राशि अनुसार शुभ रंग - फोटो : AI

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2 of 13 मेष राशि - फोटो : amarujala

मेष राशि

मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं। इस राशि के जातक जन्माष्टमी पर कान्हा को लाल रंग के वस्त्र पहनाकर उनका श्रृंगार कर सकते हैं। मान्यता है कि इससे दांपत्य जीवन में मधुरता आती है और मानसिक परेशानियां कम होती हैं।



3 of 13 वृषभ राशि - फोटो : amarujala

वृषभ राशि

वृषभ राशि का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है। इस राशि के लोग लड्डू गोपाल के श्रृंगार में चांदी से बनी वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इससे श्रीकृष्ण की कृपा प्राप्त होती है।



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4 of 13 मिथुन राशि - फोटो : amarujala

मिथुन राशि

मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। जन्माष्टमी पर इस राशि के जातक लड्डू गोपाल को लहरिया डिजाइन वाले रंग-बिरंगे वस्त्र पहनाकर सजाएं। ऐसा श्रृंगार कान्हा को बेहद मनमोहक रूप देने के साथ शुभ माना जाता है।



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5 of 13 10 अगस्त का राशिफल - फोटो : amarujala