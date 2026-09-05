अजा एकादशी 2026: 6 या 7 सितंबर कब रखा जाएगा व्रत? जानें पूजा विधि और पारण का शुभ समय

1 of 5 Aja Ekadashi 2026 Date - फोटो : अमर उजाला AI

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हिंदू पंचांग में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की आराधना के लिए विशेष माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन व्रत और विष्णु पूजा करने से आध्यात्मिक शांति मिलती है और जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है। हिंदू कैलेंडर में एक साल के दौरान 24 एकादशी पड़ती हैं और प्रत्येक का अपना अलग महत्व बताया गया है। सितंबर 2026 की पहली एकादशी अजा एकादशी होगी। इसकी तारीख को लेकर लोगों के बीच असमंजस है। आइए जानते हैं अजा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पारण का सही समय क्या है और पूजा कैसे करनी चाहिए।

2 of 5 कब रखा जाएगा अजा एकादशी व्रत? - फोटो : adobe stock

कब रखा जाएगा अजा एकादशी व्रत?

पंचांग के मुताबिक, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 6 सितंबर 2026 को शाम 7:30 बजे आरंभ होगी और अगले दिन 7 सितंबर को शाम 5:05 बजे समाप्त होगी। व्रत के लिए उदया तिथि को मान्यता दी जाती है। इसलिए अजा एकादशी का व्रत 7 सितंबर 2026, सोमवार को रखा जाएगा।

3 of 5 अजा एकादशी व्रत का पारण कब होगा? - फोटो : adobe stock

अजा एकादशी व्रत का पारण कब होगा?

अजा एकादशी व्रत का पारण 8 सितंबर 2026 को किया जाएगा। पंचांग के अनुसार, इस दिन सुबह 6:02 बजे से 8:33 बजे तक पारण का शुभ समय रहेगा। व्रती इस अवधि में स्नान, पूजा और भगवान विष्णु की आराधना करने के बाद व्रत खोल सकते हैं।

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4 of 5 अजा एकादशी पर बनेंगे शुभ योग - फोटो : freepik

अजा एकादशी पर बनेंगे शुभ योग

इस बार अजा एकादशी को धार्मिक दृष्टि से विशेष माना जा रहा है। 7 सितंबर की सुबह पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र का संयोग रहेगा। इसके अलावा इस दिन वरीयान योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनने की बात कही गई है।

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