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Raksha Bandhan Wishes: राखी के त्योहार पर भाई-बहन को भेजें ये खास शुभकामना संदेश, रिश्ते में घुलेगी मिठास

Fri, 28 Aug 2026 06:03 AM IST
ज्योति मेहरा धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Fri, 28 Aug 2026 06:03 AM IST
सार

Raksha Bandhan 2026 Wishes: रक्षाबंधन के खास अवसर पर अपने भाई या बहन को इस खास अंदाज में शुभकामनाएं भेजें। दिल से लिखे ये प्यारे संदेश आपके रिश्ते में और मिठास घोल सकते हैं। 

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रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं - फोटो : Amar Ujala

Raksha Bandhan Wishes For Brother Sister: हर वर्ष सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनके अच्छे स्वास्थ्य, उज्ज्वल भविष्य और सुख-समृद्धि की प्रार्थना करती हैं। भाई भी बहन के स्नेह को स्वीकार करते हुए हमेशा उसका साथ देने और उसकी रक्षा करने का संकल्प लेता है।



रक्षाबंधन केवल राखी बांधने की रस्म तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भाई-बहन के बीच मौजूद प्यार, विश्वास, अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाने वाला पर्व है। हिंदू परंपरा में इस त्योहार को पारिवारिक रिश्तों की मजबूती और आपसी स्नेह का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक कथाओं और परंपराओं में भी भाई-बहन के इस पवित्र रिश्ते से जुड़े कई प्रसंग मिलते हैं।

रक्षाबंधन के खास अवसर पर अपने भाई या बहन को इस खास अंदाज में शुभकामनाएं भेजें। दिल से लिखे ये प्यारे संदेश आपके रिश्ते में और मिठास घोल सकते हैं। छोटी-सी शुभकामना भी भाई-बहन के बीच मौजूद प्यार और यादों को खूबसूरत तरीके से व्यक्त कर सकती है।

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रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं - फोटो : Amar Ujala

कभी नोकझोंक, कभी तकरार,
फिर भी सबसे खूबसूरत होता है भाई-बहन का प्यार।
इस रिश्ते की मिठास यूं ही बनी रहे,
हर चेहरे पर मुस्कान सजी रहे।
रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं
 

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रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं - फोटो : Amar Ujala

राखी की डोर में बंधा प्यार रहे,
भाई-बहन का रिश्ता सदा बरकरार रहे।
हर दिन नई खुशियां दस्तक दें,
जीवन में सुख-समृद्धि अपार रहे।
रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं
 

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रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं - फोटो : Amar Ujala

बहन की दुआओं का असर बना रहे,
भाई के सिर पर खुशियों का साया रहे।
प्यार की ये डोर कभी न टूटे,
रिश्ता हर पल और मजबूत बने।
रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं
 

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रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं - फोटो : Amar Ujala

बचपन की यादों से सजा ये त्योहार,
साथ निभाने का खूबसूरत इकरार।
राखी के रंग में घुल जाए प्यार,
भाई-बहन का रिश्ता रहे सदा शानदार।
रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं
 

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