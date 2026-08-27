Raksha Bandhan Wishes: राखी के त्योहार पर भाई-बहन को भेजें ये खास शुभकामना संदेश, रिश्ते में घुलेगी मिठास

1 of 11 रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं - फोटो : Amar Ujala

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कभी नोकझोंक, कभी तकरार,

फिर भी सबसे खूबसूरत होता है भाई-बहन का प्यार।

इस रिश्ते की मिठास यूं ही बनी रहे,

हर चेहरे पर मुस्कान सजी रहे।

रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं



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राखी की डोर में बंधा प्यार रहे,

भाई-बहन का रिश्ता सदा बरकरार रहे।

हर दिन नई खुशियां दस्तक दें,

जीवन में सुख-समृद्धि अपार रहे।

रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं



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बहन की दुआओं का असर बना रहे,

भाई के सिर पर खुशियों का साया रहे।

प्यार की ये डोर कभी न टूटे,

रिश्ता हर पल और मजबूत बने।

रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं



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