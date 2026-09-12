गणेश चतुर्थी 2026: भगवान गणेश की जन्म कथा से चंद्र श्राप तक, जानिए गणेश चतुर्थी से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने अपने शरीर के उबटन से एक सुंदर बालक की रचना की और उसे अपना पुत्र मानते हुए गणेश नाम दिया। स्नान के लिए जाते समय माता पार्वती ने गणेशजी को द्वार पर पहरा देने और उनकी अनुमति के बिना किसी को भी अंदर न आने देने का आदेश दिया।इसी दौरान भगवान शिव वहां पहुंचे। गणेशजी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि उनकी माता अंदर स्नान कर रही हैं, इसलिए वे भीतर नहीं जा सकते। भगवान शिव ने गणेशजी को समझाया कि पार्वती उनकी पत्नी हैं, लेकिन गणेशजी अपनी माता की आज्ञा से पीछे नहीं हटे।माता की आज्ञा का पालन करते हुए गणेशजी द्वारा भगवान शिव को रोकने पर विवाद बढ़ गया। क्रोधित भगवान शिव ने त्रिशूल से गणेशजी का सिर काट दिया। जब माता पार्वती को अपने पुत्र के वध का पता चला तो उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया और गणेशजी को पुनर्जीवित करने की मांग की। माता पार्वती के क्रोध से देवताओं में भी चिंता फैल गई। भगवान शिव ने उन्हें शांत करने का प्रयास किया, लेकिन वे पुत्र को जीवनदान मिलने तक नहीं मानीं। अंततः भगवान शिव ने भगवान विष्णु से ऐसे बालक का सिर लाने को कहा, जिसकी माता अपने बच्चे की ओर पीठ करके सो रही हो।भगवान विष्णु के आदेश पर गरुड़जी ऐसे बालक की तलाश में निकले। कथा के अनुसार उन्हें एक हथिनी अपने बच्चे की ओर पीठ करके सोती हुई मिली। गरुड़जी उस बच्चे का सिर लेकर भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने गज का सिर गणेशजी के धड़ पर स्थापित कर उन्हें पुनः जीवन प्रदान किया। गज का मुख धारण करने के बाद गणेशजी गजानन कहलाए। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि संसार में होने वाली किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेशजी की पूजा की जाएगी। तभी से किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में गणेश पूजन की परंपरा चली आ रही है। उन्हें प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता के रूप में पूजा जाता है।गणेशजी के गजानन स्वरूप में आने और अग्रपूज्य बनने के बाद सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की। कथा के अनुसार चंद्रमा अपने सौंदर्य पर अभिमान करते थे और गणेशजी के स्वरूप को देखकर मंद-मंद मुस्कुराने लगे। गणेशजी ने इसे अपना उपहास समझा और क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि वे काले हो जाएं। अपनी भूल का अहसास होने पर चंद्रमा ने गणेशजी से क्षमा मांगी। गणेशजी ने कहा कि सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा फिर पूर्ण प्रकाशित होंगे, लेकिन चतुर्थी का दिन उनके दंड की स्मृति के रूप में हमेशा याद किया जाएगा।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।