गणेश चतुर्थी पर 108 नामों का जाप दिलाएगा बप्पा की विशेष कृपा, दूर होंगी परेशानियां और पूरी होंगी मनोकामनाएं

Ganesh Chaturthi 2026: 14 सितंबर 2026 को गणेश चतुर्थी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। यह दिन न केवल भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, बल्कि नए और शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए भी विशेष माना जाता है। मान्यता है कि प्रथम पूज्य भगवान गणेश की कृपा से कार्यों में सफलता के योग बनते हैं। उनकी पूजा करने से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और सफलता के नए मार्ग खुलते हैं। यह भी मान्यताएं हैं कि, गणेश चतुर्थी के दिन भक्त विधि-विधान से बप्पा की पूजा-अर्चना करते हैं और उन्हें प्रिय भोग अर्पित करते हैं। इस दौरान पूजा-पाठ के साथ भगवान गणेश के 108 नामों का जाप करना भी शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, श्रद्धा और भक्ति के साथ गणेश जी के नामों का स्मरण करने से मन को शांति मिलती है। इससे जीवन में सुख-सौभाग्य भी बढ़ता है और मनोकामनाओं की पूर्ति के योग बनते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के 108 नामों का जाप करने का महत्व और इससे मिलने वाले लाभ।