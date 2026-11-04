धनतेरस पर भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, नहीं तो पानी की तरह बह जाएगा पैसा

1 of 5 धनतेरस पर भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां - फोटो : AI







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दीपावली पांच दिवसीय त्योहार है। पर्व के पहले दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में दीवाली को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि, धन के देवता कुबेर और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा-अर्चना करने की मान्यता है। इस दिन सोना-चांदी खरीदना शुभ माना जाता है।



धार्मिक मान्यता के अनुसार, धनतेरस पर इन शुभ कामों से घर में समृद्धि आती है और व्यक्ति को जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। इस साल 6 नवंबर ( Kab Hai Dhanteras 2026) को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा।



शास्त्रों में धनतेरस से जुड़े कई नियम बताए गए हैं। माना जाता है कि इस दिन कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी नाराज होती है और घर से चली जाती हैं। इससे पूरे साल पैसों की तंगी रहती है। आइए जानते हैं कि धनतेरस के जिन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए।

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लोहे की वस्तुओं को नहीं खरीदना चाहिए



धार्मिक मान्यता है कि धनतेरस के दिन सोना-चांदी और पीतले के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन भूलकर भी कैंची, चाकू, कील या सुई जैसी धारदार वस्तुएं नहीं खरीदना चाहिए। माना जाता है कि इन वस्तुओं घर लाने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसका प्रभाव परिवार पर पड़ता है।



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