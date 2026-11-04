त्रिग्रही योग 2026: दिवाली से एक दिन पहले तुला राशि में बनेगा शुभ योग, इन 4 राशियों को मिलेगा धन लाभ

Trigrahi Yog On Diwali 2026: साल 2026 में दीपावली का त्योहार 8 नवंबर को मनाया जाएगा। इससे ठीक एक दिन पहले यानी 7 नवंबर को तुला राशि में त्रिग्रही योग का निर्माण होने जा रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस योग में सूर्य, बुध और चंद्रमा एक साथ मौजूद रहेंगे। दरअसल, सूर्य और बुध पहले से ही तुला राशि में विराजमान हैं। वहीं, 7 नवंबर की शाम 5 बजकर 15 मिनट पर चंद्रमा कन्या राशि से निकलकर तुला में प्रवेश करेंगे। इस तरह तीन ग्रहों की युति से त्रिग्रही योग बनेगा। ज्योतिष शास्त्र में इस योग को कुछ राशियों के लिए विशेष फलदायी माना जा रहा है। आइए जानते हैं किन चार राशियों को इसका लाभ मिल सकता है।
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मिथुन राशि
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मिथुन राशि
- मिथुन राशि के जातकों के लिए त्रिग्रही योग शुभ परिणाम लेकर आ सकता है।
- आपकी राशि के पंचम भाव में बनने वाला यह योग बुद्धि, रचनात्मकता और निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर कर सकता है।
- निवेश से जुड़े फैसलों में समझदारी दिखाने पर भविष्य में अच्छा लाभ मिल सकता है।
- मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है।
- आर्थिक लाभ के भी संकेत हैं। सोशल मीडिया और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों की प्रतिभा को पहचान मिल सकती है।
- विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा और एकाग्रता बढ़ने से अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।
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तुला राशि
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तुला राशि
- तुला राशि में ही त्रिग्रही योग का निर्माण होने से इस राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है।
- आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव आएंगे और आत्मविश्वास मजबूत होगा।
- लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होने की संभावना है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
- नौकरीपेशा लोगों को दीपावली के बाद पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
- कारोबार शुरू करने की योजना बना रहे लोगों को अनुभवी व्यक्तियों का मार्गदर्शन मिल सकता है।
- कुछ जातक जीवनसाथी के साथ मिलकर नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
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धनु राशि
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धनु राशि
- धनु राशि के लिए यह त्रिग्रही योग लाभ भाव यानी एकादश स्थान में बनेगा।
- इसके प्रभाव से कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं।
- व्यापारियों को पुरानी योजनाओं से अच्छा परिणाम मिल सकता है।
- विदेश में पढ़ाई या नौकरी करने की इच्छा रखने वाले जातकों को सकारात्मक समाचार मिल सकता है।
- इस दौरान आपका उत्साह और कार्यक्षमता बढ़ेगी, जिससे अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
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कुंभ राशि
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कुंभ राशि
- कुंभ राशि के नवम भाव में त्रिग्रही योग का निर्माण होगा। यह भाव भाग्य, धर्म और उच्च शिक्षा से संबंधित माना जाता है।
- ऐसे में आपको किस्मत का साथ मिल सकता है। अनजान या अप्रत्याशित स्रोतों से लाभ मिलने की संभावना है।
- कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं फायदेमंद साबित हो सकती हैं।
- निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने के योग हैं।
- परिवार के सदस्यों के साथ संबंध बेहतर होंगे और घर में सुखद वातावरण बना रहेगा।
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