धनतेरस 2026: धनत्रयोदशी पर किस राशि के लिए क्या खरीदना है शुभ? जानें मेष से मीन तक की पूरी लिस्ट

1 of 13 धनतेरस 2026 - फोटो : AI

Rashi ke anusar Dhanteras shopping: धनतेरस आते ही बाजारों में रौनक बढ़ जाती है। कोई सोने-चांदी के आभूषण खरीदने की तैयारी करता है, तो किसी की पसंद नए बर्तन और घरेलू सामान होते हैं। वहीं, घर के बड़े-बुजुर्ग इस दिन झाड़ू खरीदना भी शुभ मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर राशि के लिए खरीदारी की शुभ वस्तु अलग हो सकती है?



दरअसल, सभी 12 राशियों के स्वामी ग्रह अलग-अलग हैं और ज्योतिष में इन ग्रहों का संबंध विशेष धातुओं और वस्तुओं से माना गया है। ऐसे में धनतेरस पर राशि के अनुकूल चीजें खरीदना शुभता का प्रतीक माना जाता है। इस साल 6 नवंबर 2026 को धनतेरस मनाई जाएगी। आइए जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए सोना, चांदी, बर्तन या झाड़ू में से क्या खरीदना बेहतर रहेगा।

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2 of 13 मेष राशि - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए धनतेरस पर तांबे की वस्तुएं खरीदना शुभ माना जा सकता है। आप तांबे का कलश, लोटा या थाली घर ला सकते हैं। इसके अलावा लाल रंग के डिब्बे में रखकर सोने का छोटा सिक्का खरीदना भी अच्छा विकल्प हो सकता है।



ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस राशि के लोगों को स्टील और लोहे की वस्तुओं की खरीदारी से बचना चाहिए।



सबसे शुभ: तांबे का लोटा, कलश या थाली।

दूसरा विकल्प: लाल रंग के डिब्बे में रखा सोने का छोटा सिक्का।

बचें: स्टील और लोहे की चीजों से।

3 of 13 वृषभ राशि - फोटो : अमर उजाला

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए चांदी से बनी चीजें विशेष शुभ मानी जाती हैं। धनतेरस पर चांदी का सिक्का या लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमा खरीद सकते हैं। इसके अलावा चांदी की पायल और बिछिया भी अच्छा विकल्प हैं।



इस राशि के लोगों को काले रंग की वस्तुओं की खरीदारी से परहेज करने की सलाह दी जाती है।



सबसे शुभ: चांदी का सिक्का या चांदी की लक्ष्मी-गणेश मूर्ति

दूसरा विकल्प: चांदी की पायल या बिछिया

बचें: काले रंग की वस्तुओं से।

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4 of 13 मिथुन राशि - फोटो : अमर उजाला

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए चांदी का सिक्का या कांसे के बर्तन खरीदना लाभकारी माना जाता है। इसके अलावा पढ़ाई और कामकाज में इस्तेमाल होने वाली किताबें, कलम या कोई उपयोगी गैजेट भी खरीद सकते हैं।



ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस राशि के जातकों को कांच और धारदार वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए।



सबसे शुभ: चांदी का सिक्का या कांसे का बर्तन।

दूसरा विकल्प: पढ़ाई या काम से जुड़ा गैजेट, किताबें, कलम।

बचें: कांच और धारदार वस्तुओं से।

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