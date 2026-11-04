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लक्ष्मी नारायण राजयोग: धनतेरस पर इन 3 राशि वालों की चमकेगी किस्मत, बन रहे हैं धन लाभ के योग

Wed, 04 Nov 2026 01:34 PM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Wed, 04 Nov 2026 01:34 PM IST
सार

Dhanteras 2026 Lucky Rashi: लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से अनुकूल माना जा रहा है। मान्यता है कि इससे इन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है और कार्यक्षेत्र में उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। आइए जानते हैं किन तीन राशियों के लिए यह योग शुभ परिणाम लेकर आ सकता है।

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Dhanteras 2026 Lakshmi Narayan Rajyoga 3 Lucky Zodiac Signs
धनतेरस पर बनेगा लक्ष्मी नारायण राजयोग - फोटो : AI

Lakshmi Narayan Rajyoga On Dhanteras: धनतेरस का पर्व इस बार ज्योतिषीय दृष्टि से भी खास रहने वाला है। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार, इस अवसर के आसपास बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में इस योग को सुख-संपन्नता, धन-दौलत, ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता है। इस वर्ष धनतेरस 6 नवंबर 2026, शुक्रवार को मनाई जाएगी।



ज्योतिष के अनुसार, जब बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक बुध ग्रह का मिलन सुख-सुविधाओं, प्रेम और वैभव के कारक शुक्र के साथ एक ही राशि में होता है, तब लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है। इस योग का प्रभाव कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से अनुकूल माना जा रहा है। मान्यता है कि इससे इन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है और कार्यक्षेत्र में उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। आइए जानते हैं किन तीन राशियों के लिए यह योग शुभ परिणाम लेकर आ सकता है।

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Dhanteras 2026 Lakshmi Narayan Rajyoga 3 Lucky Zodiac Signs
मेष राशि - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि

  • मेष राशि के जातकों के लिए लक्ष्मी नारायण राजयोग आर्थिक और व्यावसायिक दृष्टि से अनुकूल साबित हो सकता है। 
  • लंबे समय से धन से जुड़ी परेशानियों का समाधान मिलने की संभावना है। 
  • नौकरी करने वालों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। साथ ही वेतन में बढ़ोतरी या पदोन्नति के संकेत भी हैं। कारोबार से जुड़े लोगों को विस्तार के नए अवसर मिल सकते हैं। 
  • नए व्यवसाय की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं, तो इस अवधि में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।
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तुला राशि - फोटो : अमर उजाला

तुला राशि

  • तुला राशि वालों के लिए यह राजयोग आर्थिक उन्नति के नए रास्ते खोल सकता है। 
  • आमदनी के अतिरिक्त स्रोत विकसित होने की संभावना है। प्रमोशन या करियर में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। 
  • कहीं पैसा लंबे समय से फंसा हुआ है, तो उसकी वापसी के संकेत मिल सकते हैं। 
  • पुराने कर्ज का बोझ भी कम हो सकता है। नौकरीपेशा जातकों को उनके काम और मेहनत का उचित सम्मान मिल सकता है। 
  • पारिवारिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी और सुख-सुविधाओं से जुड़ी वस्तुओं पर खर्च करने के अवसर मिल सकते हैं।
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धनु राशि - फोटो : अमर उजाला

धनु राशि

  • धनु राशि के जातकों के लिए लक्ष्मी नारायण राजयोग सुख-संपत्ति और आर्थिक मजबूती के संकेत दे रहा है। 
  • पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। लंबे समय से अधूरे पड़े काम गति पकड़ सकते हैं। 
  • निवेश से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं, हालांकि कोई भी फैसला सोच-समझकर लेना बेहतर होगा। 
  • नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को किसी अच्छी जगह से प्रस्ताव मिल सकता है। 
  • वहीं, घर या वाहन खरीदने की योजना बना रहे जातकों की इच्छा पूरी होने के अनुकूल अवसर बन सकते हैं।
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धनतेरस पर मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए करें ये उपाय - फोटो : adobe stock
धनतेरस पर मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए करें ये उपाय
  • धनतेरस की संध्या पर घर के मंदिर या पूजा स्थल में घी का चौमुखी दीपक प्रज्वलित करें।
  • मां लक्ष्मी को लाल या गुलाबी कमल का पुष्प अर्पित करें।
  • पुष्प चढ़ाते समय मां लक्ष्मी के इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें:
           ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः।
  • इस दिन घर के अलग-अलग हिस्सों और पवित्र स्थानों पर कुल 13 दीपक जलाने की परंपरा है।
  • धनतेरस पर माता लक्ष्मी के साथ भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरि की विधि-विधान से पूजा करें।
 

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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