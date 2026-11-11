भाई दूज 2026: दोपहर 1 बजकर 10 मिनट से शुरू होगा तिलक का मुहूर्त, जानें पूरे दिन कब-कब कर सकते हैं भाई को तिलक

Bhai Dooj 2026: आज 11 नवंबर 2026, बुधवार को भाई दूज का पर्व शुभ संयोग में मनाया जा रहा है। भाई-बहन के प्रेम और अटूट रिश्ते को समर्पित यह त्योहार बेहद खास माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक कर उसे गोला देती हैं। साथ ही भाई की आरती करते हुए उसकी सुख-समृद्धि, अच्छी सेहत और लंबी आयु की कामना करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि, भाई दूज के साथ पांच दिवसीय दिवाली उत्सव का समापन भी होता है। वहीं, इस दिन पर भाई को तिलक हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, इससे जीवन में सुख-सौभाग्य बढ़ता है। ऐसे में आज, भाई दूज के शुभ मौके पर तिलक करने का शुभ मुहूर्त क्या है और दिनभर में किस समय तिलक करना शुभ रहेगा, आइए जानते हैं।