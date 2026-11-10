भाई दूज की कथा: भाई दूज पर जरूर सुनें यमराज और यमुना की यह पौराणिक कथा, जानें कैसे शुरू हुई ये परंपरा

1 of 4 भाई दूज 2026 - फोटो : AI







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Bhaiya Dooj Ki Katha: भाई-बहन के अटूट स्नेह और प्रेम को समर्पित भैया दूज का पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भैया दूज पर तिलक लगाने के लिए शुभ समय का विशेष महत्व होता है। इस वर्ष 11 नवंबर, बुधवार को भाई दूज मनाया जा रहा है। इस दिन तिलक करने का शुभ समय दोपहर 1 बजकर 10 मिनट से लेकर 3 बजकर 20 मिनट तक रहेगा।



भैया दूज के अवसर पर कई महिलाएं अपने भाइयों की खुशहाली और दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने वाली बहनों को यमराज और यमुना से जुड़ी पौराणिक कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इसी कथा के कारण इस पर्व को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है।

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2 of 4 भाई दूज कथा - फोटो : Amar Ujala

भैया दूज की पौराणिक कथा

धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कथा के मुताबिक, भगवान सूर्य और उनकी पत्नी संज्ञा की दो संतानें थीं। इनमें पुत्र का नाम यमराज और पुत्री का नाम यमुना था। सूर्यदेव के तेज को सहन न कर पाने के कारण संज्ञा अपनी छाया को उनके पास छोड़कर स्वयं उत्तर ध्रुव की ओर चली गईं। समय बीतने के साथ यमराज ने अपनी अलग नगरी यमपुरी स्थापित कर ली, जहां वे पाप करने वाले लोगों को उनके कर्मों के अनुसार दंड देने लगे। दूसरी ओर, यमुना गोलोक में जाकर रहने लगीं। इस तरह दोनों भाई-बहन एक-दूसरे से दूर हो गए और लंबे समय तक उनकी मुलाकात नहीं हो पाई।



3 of 4 भैया दूज की पौराणिक कथा - फोटो : AI

काफी समय गुजरने के बाद एक दिन यमराज गोलोक पहुंचे, जहां अचानक उनकी भेंट अपनी बहन यमुना से हो गई। लंबे अरसे बाद भाई को सामने देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने यमराज का प्रेमपूर्वक स्वागत किया और उन्हें अपने घर आमंत्रित कर स्वादिष्ट भोजन कराया। इसके बाद बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उनके मंगलमय जीवन की कामना की।



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