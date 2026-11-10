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भाई दूज 2026: अपनों को भेजें ये दिल छू लेने वाले शुभकामना संदेश, खिल उठेगा चेहरा

Wed, 11 Nov 2026 05:00 AM IST
ज्योति मेहरा धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Wed, 11 Nov 2026 05:00 AM IST
सार

Bhai Dooj Wishes 2026: भाई दूज का पर्व रिश्तों में मिठास घोलने और अपनों के प्रति प्यार जताने का सुंदर अवसर है। अगर आप भी इस मौके पर अपने भाई या बहन को दिल छू लेने वाली शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं, तो यहां दिए गए प्यार भरे संदेशों के जरिए अपने जज्बात बयां कर सकते हैं।

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Bhai Dooj Wishes 2026 messages quotes shayari images
भाई दूज 2026 - फोटो : AI

Happy Bhai Dooj Wishes: भाई दूज का त्योहार भाई-बहन के अटूट रिश्ते, प्यार और विश्वास का प्रतीक है। यह दिन उन खूबसूरत यादों को फिर से जीने का मौका देता है, जो बचपन की नोकझोंक, छोटी-छोटी शरारतों और एक-दूसरे की परवाह से जुड़ी होती हैं। इस खास अवसर पर बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसकी लंबी उम्र और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं, तो भाई भी अपनी बहनों को हमेशा खुश रखने और उनका साथ निभाने का वादा करते हैं। भाई दूज का पर्व रिश्तों में मिठास घोलने और अपनों के प्रति प्यार जताने का सुंदर अवसर है। अगर आप भी इस मौके पर अपने भाई या बहन को दिल छू लेने वाली शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं, तो यहां दिए गए प्यार भरे संदेशों के जरिए अपने जज्बात बयां कर सकते हैं।



भाई दूज 2026: पूजा की थाली में जरूर रखें ये 11 चीजें, जानें तिलक लगाने की विधि और शुभ मुहूर्त
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Bhai Dooj Wishes 2026 messages quotes shayari images
भाई दूज की शुभकामनाएं - फोटो : AI

यम की नगरी से भी लौट आए,
भाई पर संकट कोई न आए,
बहन की पूजा और प्रेम की शक्ति,
भाई के जीवन में खुशियां बरसाए।
भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं
 

Bhai Dooj Wishes 2026 messages quotes shayari images
भाई दूज 2026 - फोटो : AI

माथे पर तिलक, हाथों में थाल,
भाई की सलामती मांगे हर बार,
यमराज भी न छू पाएं उसे,
जिसकी बहन करे सच्चे मन से पुकार
भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं
 

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भाई दूज 2026 - फोटो : AI

रोली की लाली, अक्षत का मान,
भाई की लंबी उम्र का अरमान,
यम द्वितीया का पर्व लाए,
जीवन में सुख और समृद्धि का वरदान
भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं
 

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भाई दूज 2026 - फोटो : AI

चंदन की खुशबू, दीपक की ज्योति,
भाई के जीवन में बनी रहे सुखों की मोती,
प्रभु से यही प्रार्थना बारंबार,
सलामत रहे भाई-बहन का प्यार
भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं
 

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