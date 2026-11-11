Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Spirituality ›   Festivals ›   kartik purnima 2026 date time deepdaan importance and significance

कार्तिक पूर्णिमा: कब है कार्तिक पूर्णिमा और इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा क्यों कहते हैं? जानें दीपदान का महत्व

Wed, 11 Nov 2026 07:23 PM IST
विनोद शुक्ला धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Wed, 11 Nov 2026 07:23 PM IST
सार

24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भई जाना जाता है। 

विज्ञापन
kartik purnima 2026 date time deepdaan importance and significance
kartik purnima 2026 - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर देव दिवाली का उत्सव भी मनाया जाता है। इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया जिसके कारण इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। त्रिपुरासुर के वध के कारण सभी देवी-देवताओं ने दीपों का रोशनी से स्वर्गलोक से सजाया था। तभी से कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा किनारे और मंदिरों में दीपदान करके देव दिवाली का उत्सव मनाने की परंपरा चली आ रही है। आइए जानते हैं कब है कार्तिक पूर्णिमा और क्या है इसका महत्व। 

विज्ञापन


कार्तिक पूर्णिमा तिथि 2026 और पूजा मुहूर्त 
हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा 24 नवंबर को है। इस दिन पूजा और दीपक जलाने का शुभ मुहूर्त शाम 5 बजकर 08 मिनट से लेकर 7 बजकर 47 मिनट तक रहेगा। 
विज्ञापन


कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान करने का महत्व
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करना बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। इस दिन दीपदान करने से जीवन में सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है और भगवान की विशेष कृपा मिलती है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


कहां-कहां करें दीपदान
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन देव दिवाली मनाने की परंपरा है। आइए जानते हैं कहां-कहां दीपदान करना जरूरी होता है। 

  • कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे के पास दीपदान जरूर करना चाहिए। 
  • कार्तिक पूर्णिमा पर मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ एक-एक दीपक जलाने का महत्व होता है। 
  • इस दिन घर के पास स्थिति मंदि में दीपक जरूर जलाएं।
  • पीपल और आवंले के पेड़ के नीचे दीपक जलाना बहुत ही शुभ और लाभकारी माना जाता है। 
  • इस दिन किसी पवित्र नदी, तालाब और सरोवर के नीचे दीपदान करना बहुत ही शुभ होता है। 

कब से छठ महापर्व शुरू? जानिए नहाय-खाय, खरना, संध्या ऊषा अर्घ्य समेत पूरी जानकारी

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें आस्था समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। आस्था जगत की अन्य खबरें जैसे पॉज़िटिव लाइफ़ फैक्ट्स,स्वास्थ्य संबंधी सभी धर्म और त्योहार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed