कार्तिक पूर्णिमा: कब है कार्तिक पूर्णिमा और इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा क्यों कहते हैं? जानें दीपदान का महत्व

हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर देव दिवाली का उत्सव भी मनाया जाता है। इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया जिसके कारण इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। त्रिपुरासुर के वध के कारण सभी देवी-देवताओं ने दीपों का रोशनी से स्वर्गलोक से सजाया था। तभी से कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा किनारे और मंदिरों में दीपदान करके देव दिवाली का उत्सव मनाने की परंपरा चली आ रही है। आइए जानते हैं कब है कार्तिक पूर्णिमा और क्या है इसका महत्व।

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