साप्ताहिक राशिफल: नवंबर का दूसरा सप्ताह किसके लिए रहेगा शुभ? जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का भविष्यफल

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Weekly Horoscope 09 to 15 November 2026: नवंबर का दूसरा सप्ताह यानी 09 से 15 नवंबर 2026 तक का समय ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस सप्ताह ग्रहों की चाल में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जिनका प्रभाव सभी 12 राशियों के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन पर पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में गुरु सिंह राशि में, सूर्य तुला राशि में और शनि मीन राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे। वहीं, 12 नवंबर को मंगल कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 13 नवंबर को बुध तुला राशि में मार्गी होंगे और 14 नवंबर को शुक्र कन्या राशि में अपनी वक्री चाल समाप्त कर मार्गी हो जाएंगे। सप्ताह के दौरान गुरु-केतु और मंगल-केतु की युति भी ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगी। ऐसे में कुछ राशियों के लिए नए अवसर बन सकते हैं, जबकि कुछ को सावधानी बरतनी होगी। आइए जानते हैं, 9 से 15 नवंबर 2026 का साप्ताहिक राशिफल।

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मेष

मेष राशि के जातकों के लिए नवंबर महीने के दूसरे सप्ताह की शुरुआत करियर-कारोबार की दृष्टि से भले ही थोड़ी धीमी गति वाली रहे लेकिन मध्य से चीजें आपके मन मुताबिक होती नजर आएंगीं। इस हफ्ते लंबे समय से चली आ रही किसी समस्या का समाधान खोजने में आपको कामयाबी मिल सकती है। सप्ताह की शुरुआत में आपका अधिकांश समय परिजनों के साथ बीतेगा तो वहीं मध्य में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। इस हफ्ते आपकी आशा के अनुरूप व्यवसाय में वृद्धि होगी।



इस सप्ताह आप पूर्व नियोजित योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में कामयाब हो जाएंगे। नौकरीपेशा जातक अपनी बुद्धि और विवेक से कार्यक्षेत्र में परिस्थितियों को अनुकूल बनाते हुए टारगेट को समय से पूर्व हासिल करने में कामयाब होंगे। पद-प्रतिष्ठा में बढ़ोत्तरी होगी। विद्यार्थी वर्ग पूरे मनोयोग से अध्ययन करेगा। सेहत और संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपका मन धर्म-कर्म और परोपकार में लगेगा। इस दौरान आप सामाजिक गतिविधियों में भाग लेंगे। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का विशेष आशीर्वाद बरसेगा।



उपाय: प्रतिदिन भगवान भैरव की पूजा करें तथा मंगलवार के दिन कुत्तों को मीठी रोटियां खिलाएं।



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वृषभ

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायक कहा जायेगा। सप्ताह की शुरुआत शुभता लिए रहेगी। इस दौरान आपको किसी व्यक्ति से अप्रत्याशित सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी। संतान पक्ष से जुड़ा सुखद समाचार मिल सकता है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो इस दौरान कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा संभव है। यात्रा थकान भरी लेकिन व्यवसाय और संबंधों का विस्तार करने वाली साबित होगी। सप्ताह के सप्ताह में आपको अपने कार्य सावधानीपूर्वक करने की आवश्यकता रहेगी। नौकरीपेशा लोगों को इस दौरान अधिकारी वर्ग के साथ संबंध मधुर बनाए रखने अपने विरोधियों के षड्यंत्र में फंसने से बचने का प्रयास करना होगा।



सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी योजना आदि में सोच-समझकर धन निवेश करें। इस दौरान परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की खराब सेहत को लेकर मन चिंतित रहेगा। वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह प्रेम-प्रसंग में कुछेक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लव पार्टनर के साथ मेल-मुलाकात में मुश्किलें आ सकती हैं अथवा उसके साथ किसी प्रकार की गलतफहमी पैदा हो सकती है। परस्पर वैचारिक मतभेद होने के कारण जीवनसाथी के साथ भी तनाव हो सकता है।



उपाय: शिवालय अथवा घर में भगवान शंकर की विधि-विधान से पूजन, दर्शन और रुद्राष्टकं का पाठ करें।



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मिथुन

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य को लिए हुए है। इस हफ्ते आपका अधिकांश समय स्वजनों के साथ हंसी-खुशी बीतेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपका मन धार्मिक-सामाजिक कार्यों में रमेगा। इस दौरान आप अपने बुद्धि और विवेक से कुछेक बड़े निर्णय ले सकते हैं, जो भविष्य में निर्णायक एवं लाभदायक साबित होंगे। संतान सुख की दृष्टि से यह हफ्ता आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल कहा जाएगा। नौकरीपेशा लोगों को पूरे सप्ताह कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। अधिकारी वर्ग आपके कामकाज से प्रसन्न रहेगा तो वहीं अधीनस्थों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा।



इस सप्ताह आप अपने बुद्धि बल से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। बाजार में आपकी साख बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए समय फलप्रद है। उन्हें बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार मिल सकता है। मिथुन राशि के जातक सप्ताह के अंत में सुख-सुविधा से जुड़े सामान को क्रय करने में बड़ी धन राशि खर्च कर सकते हैं। इस सप्ताह प्रेमी जनों को परस्पर मेल-मुलाकात के अवसर प्राप्त होंगे। लव पार्टनर के साथ नजदीकियां और विश्वास बढ़ेगा। सेहत सामान्य रहेगी।



उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा दूर्वा अर्पित करके करें तथा संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें।



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