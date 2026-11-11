देवउठनी एकादशी कब है 20 या 21 नवंबर? जानिए महत्व और पूजा शुभ मुहूर्त

इस वर्ष देवउठनी एकादशी 20 नवंबर को है। दिवाली के बाद आने वाला एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस एकादशी को देवउठनी एकादशी कहते हैं। हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व होता है, जो हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। देवउठनी एकादशी को देवोत्थान और देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस एकादशी पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु के जागने के साथ ही चार महीने तक चलना वाला चातुर्मास खत्म हो जाता है। चातुर्मास के खत्म होने के साथ दोबारा से शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी पर विशेष रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी पर व्रत रखने और विधि-विधान के साथ पूजा करने से सुख-समृद्धि और खुशहाली की प्राप्ति होती है।

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